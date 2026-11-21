Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlık, endişeye neden oldu.

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı (AA)

SAHAYA AMBULANS GİRDİ

Başına aldığı darbenin ardından yerde kalan 31 yaşındaki futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.

Saha içinde uzun süre tedavi gören Abena için ambulans oyun alanına girdi. Surinamlı futbolcu, ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Abena'nın yerine 77. dakikada Kerim Çalhanoğlu oyuna dahil oldu. Kafa travması nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen futbolcunun ardından iki takıma da ilave oyuncu değişikliği hakkı tanındı.