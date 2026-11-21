Süper Lig'de korku dolu anlar! Sahaya ambulans girdi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Rakibiyle çarpışarak başına darbe alan Myenty Abena, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından Gaziantep FK, futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlık, endişeye neden oldu.
Mücadelenin 70. dakikasında Gençlerbirliği futbolcusu Arda Çağan Çelik ile hava topu mücadelesine giren Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Myenty Abena, rakibiyle çarpışmasının ardından yerde kaldı.
SAHAYA AMBULANS GİRDİ
Başına aldığı darbenin ardından yerde kalan 31 yaşındaki futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.
Saha içinde uzun süre tedavi gören Abena için ambulans oyun alanına girdi. Surinamlı futbolcu, ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Abena'nın yerine 77. dakikada Kerim Çalhanoğlu oyuna dahil oldu. Kafa travması nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen futbolcunun ardından iki takıma da ilave oyuncu değişikliği hakkı tanındı.
GAZİANTEP FK'DAN MYENTY ABENA AÇIKLAMASI
Yaşanan olayın ardından Gaziantep FK, Myenty Abena'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Myenty Abena, rakip oyuncuyla yaşadığı çarpışma sonucu aldığı kafa darbesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.
Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, yapılacak kontrollerin ardından ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."