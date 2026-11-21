Galatasaray-Samsunspor maçında 2446 detayı! İşte formaların sırrı

Samsunsporlu futbolcular, Galatasaray karşılaşmasına kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla sırtlarında "2446" yazan özel formalarla çıktı. Bu sayı, kulübün Mor Forma Projesi'ni başlatmasından bu yana cinayete kurban giden 2 bin 446 kadını temsil ediyor.