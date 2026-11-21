Galatasaray-Samsunspor maçında 2446 detayı! İşte formaların sırrı
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Samsunsporlu futbolcular, Galatasaray karşılaşmasına kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla sırtlarında "2446" yazan özel formalarla çıktı. Bu sayı, kulübün Mor Forma Projesi'ni başlatmasından bu yana cinayete kurban giden 2 bin 446 kadını temsil ediyor.
Samsunsporlu futbolcular, Galatasaray karşılaşmasında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla özel formalarla sahaya çıktı.
FORMALARDAKİ 2446 SAYISININ ANLAMI
Kırmızı-beyazlı futbolcuların sırtlarında yer alan "2446" sayısı, Samsunspor'un Mor Forma Projesi'ni başlatmasından bu yana cinayete kurban giden 2 bin 446 kadını temsil ediyor.
Samsunspor, bu uygulamayla kadına yönelik şiddete dikkat çekti.