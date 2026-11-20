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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE BAŞKANLIK İÇİN ORTAK LİSTE KARARI

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakmak, tüzük değişikliğinin de görüşüleceği olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacağını daha önce açıkladığını hatırlattı.

Başkan adaylığı için hazırlık yapan Ali Osman Avşar ve Mehmet Doğru ile görüştüğünü belirten Çakmak, kulübün seçim sürecine ortak listeyle girmesi için girişimde bulunduğunu ifade etti.

Çakmak, "Gençlerbirliği'nin iki ya da üç ayrı listeyle yönetilmesine gönlümüz razı değildi. Bu nedenle ortak bir oluşum içerisinde bir araya gelmelerini istedim. Her ikisi de bu talebimizi kabul ederek destek oldular. Gençlerbirliği'ni daha iyi günlere taşıyabileceklerine inandığım için ortak bir liste oluşturmalarını rica ettim. Kendileri de bu konuda güzel bir çalışma gerçekleştirdi ve ortaya iyi bir liste çıktı. İnşallah pazar günü Ali Osman Bey'in başkanlığında, Mehmet Bey'in başkan vekilliğinde tek listeyle genel kurula gidilecek. Sonrasında da Allah yollarını açık etsin" ifadelerini kullandı.

YENİ TÜZÜK TASLAĞI TARAFTARLARIN GÖRÜŞÜNE SUNULACAK

Olağanüstü genel kurulda gündeme gelecek tüzük değişikliğine yönelik çalışmaların tamamlandığını açıklayan Çakmak, hazırlanan taslağın kulübün resmi internet sitesinde yayımlanacağını bildirdi.

Taraftarların ve camianın görüşlerini pazar gününe kadar iletebileceğini belirten Çakmak, "Tüzük değişikliği, taraftarlarımızın ve camiamızın bizden en çok talep ettiği konulardan biriydi. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve internet sitemizden paylaşacağız. Pazar gününe kadar taraftarlarımızın ve camiamızın herhangi bir yorumu ya da görüşü varsa bunları iletebilirler. Dediğimiz gibi bu bir bayrak yarışıdır. Ali Osman Bey bayrağı devralacak, daha sonra başka bir arkadaşımıza devredecek. Önemli olan Gençlerbirliği'nin doğru yönetilmesi ve güzel bir geleceğe taşınmasıdır" diye konuştu.