Gençlerbirliği'nde başkanlık seçimi! Tek aday Ali Osman Avşar
Gençlerbirliği'nde 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Haydar Arda Çakmak, yeniden aday olmayacağını açıklarken başkanlık için hazırlık yapan Ali Osman Avşar ve Mehmet Doğru'nun ortak listede anlaştığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulübün seçime Avşar'ın başkan adaylığında tek listeyle gideceği bildirildi.
Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday olmayacağını açıkladı. Çakmak, başkan adaylığı için adı geçen Ali Osman Avşar ve Mehmet Doğru'nun ortak liste üzerinde anlaşmaya vardığını ve genel kurula Avşar'ın başkan adaylığında tek listeyle gidileceğini duyurdu.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE BAŞKANLIK İÇİN ORTAK LİSTE KARARI
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakmak, tüzük değişikliğinin de görüşüleceği olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacağını daha önce açıkladığını hatırlattı.
Başkan adaylığı için hazırlık yapan Ali Osman Avşar ve Mehmet Doğru ile görüştüğünü belirten Çakmak, kulübün seçim sürecine ortak listeyle girmesi için girişimde bulunduğunu ifade etti.
Çakmak, "Gençlerbirliği'nin iki ya da üç ayrı listeyle yönetilmesine gönlümüz razı değildi. Bu nedenle ortak bir oluşum içerisinde bir araya gelmelerini istedim. Her ikisi de bu talebimizi kabul ederek destek oldular. Gençlerbirliği'ni daha iyi günlere taşıyabileceklerine inandığım için ortak bir liste oluşturmalarını rica ettim. Kendileri de bu konuda güzel bir çalışma gerçekleştirdi ve ortaya iyi bir liste çıktı. İnşallah pazar günü Ali Osman Bey'in başkanlığında, Mehmet Bey'in başkan vekilliğinde tek listeyle genel kurula gidilecek. Sonrasında da Allah yollarını açık etsin" ifadelerini kullandı.
YENİ TÜZÜK TASLAĞI TARAFTARLARIN GÖRÜŞÜNE SUNULACAK
Olağanüstü genel kurulda gündeme gelecek tüzük değişikliğine yönelik çalışmaların tamamlandığını açıklayan Çakmak, hazırlanan taslağın kulübün resmi internet sitesinde yayımlanacağını bildirdi.
Taraftarların ve camianın görüşlerini pazar gününe kadar iletebileceğini belirten Çakmak, "Tüzük değişikliği, taraftarlarımızın ve camiamızın bizden en çok talep ettiği konulardan biriydi. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve internet sitemizden paylaşacağız. Pazar gününe kadar taraftarlarımızın ve camiamızın herhangi bir yorumu ya da görüşü varsa bunları iletebilirler. Dediğimiz gibi bu bir bayrak yarışıdır. Ali Osman Bey bayrağı devralacak, daha sonra başka bir arkadaşımıza devredecek. Önemli olan Gençlerbirliği'nin doğru yönetilmesi ve güzel bir geleceğe taşınmasıdır" diye konuştu.
"GÜÇLÜ BİR YÖNETİM KURULU OLUŞTURDUK"
Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kuruluna tek başkan adayı olarak katılacak Ali Osman Avşar, Mehmet Doğru ile yapılan görüşmelerin ardından ortak yönetim listesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Avşar, "Bilindiği üzere ben de adaylık sürecinde yer almıştım. Mehmet Bey de aynı şekilde adaydı. Kendisi sağ olsun, bugün öğle saatlerinde ikimizi bir araya davet etti ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin ardından ortak bir liste üzerinde mutabakata vardık. Son derece güçlü ve uyumlu bir yönetim kurulu oluşturduk. Arda Başkan'ın her zaman yanımızda olacağını biliyor, kendisinin desteğini daima bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ"
Yeni dönemde de başkan vekilliği görevini üstlenmesi planlanan mevcut Başkan Vekili Mehmet Doğru, ortak liste kararının ardından yaptığı açıklamada kulübün geleceği için birlikte hareket edeceklerini vurguladı.
Doğru, "Buraya Arda Başkan'la birlikte geldik ve aslında onunla birlikte ayrılmak istiyorduk. Ancak yönetim kurulundaki arkadaşlarımız beni aday gösterdi. Ardından başkanımızın öncülüğünde bugün bir araya geldik. Ali Osman Bey eski arkadaşım. Önceki yönetim döneminde de birlikte görev yapmıştık. Şimdi ise yeni bir oluşum içerisinde bir araya geldik. Arda Başkanımızdan devraldığımız bayrağı biraz daha ileriye taşıyarak bizden sonraki arkadaşlarımıza teslim etmek istiyoruz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.