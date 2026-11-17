Ümit Milli Takım'a Çekya engeli! Avrupa Şampiyonası hayali sona erdi
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Rize'deki ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden ay-yıldızlılar, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Rize'de oynanan play-off turunun ilk karşılaşmasında Ümit Milli Takım, Çekya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
AVRUPA ŞAMPİYONASI ŞANSI SONA ERDİ
İki karşılaşmanın toplamında Çekya'ya 2-1 üstünlük sağlayamayan ay-yıldızlılar, play-off turunu geçemedi.
Bu sonuçla Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını kaybetti.