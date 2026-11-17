Ümit Milli Takım'a Çekya engeli! Avrupa Şampiyonası hayali sona erdi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Rize'deki ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden ay-yıldızlılar, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.