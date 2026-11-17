UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta İrlanda ile Kosova karşı karşıya geliyor. Grupta 5 puanla üçüncü sırada bulunan İrlanda, 6 puanla ikinci basamakta yer alan Kosova'yı konuk ediyor. Saat 22.45'te başlayan mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 3. Grup mücadelesinde İrlanda ile Kosova karşı karşıya geliyor. Gruptaki altıncı maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TSİ 22.45'te başladı.

Grupta 5 puanla üçüncü sırada bulunan İrlanda, 6 puanla ikinci basamakta yer alan Kosova karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.