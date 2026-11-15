Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Yılmaz, Demirel'in yarın takımın başında antrenmana çıkacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi. Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın buluşmasında, takım olarak en çok kenetlenmeye ihtiyaç duydukları zaman diliminden geçtiklerini dile getirdi.