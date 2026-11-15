"FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMAYAN OYUNCULARIMIZ VAR"

Hiç kimsenin maç kaybetmek istemeyeceğini vurgulayan Yalçın, "Millî takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var. Fiziksel olarak hazır olmayan bazı oyuncularımız var. Onları da belli sürelerde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen pozisyon, bazen format değişikliği yapıyoruz. Belçika maçını başka formatta oynadık, Fransa maçını başka formatta oynayacağız. 5-6 farklı oyuncu olabilir. Ferdi ve Uğurcan'ın durumları bu akşam belli olacak" ifadelerini kullandı.

Belçika karşılaşmasının ardından kısa sürede Fransa maçına hazırlanan milli takımda, teknik heyetin oyuncuların fiziksel durumlarına göre karar vermesi bekleniyor.

"BİRAZ SABIRLI OLMAK LAZIM"

Belçika karşısında takımın reaksiyon gösterdiğini belirten deneyimli teknik adam, "Ben bu dönemi biraz daha hazırlık kampı olarak görüyorum. Biz yeni geldik, 2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi oldu. Biraz sabırlı olmak lazım. Çok erken hareket ediyoruz. 6 günde 2 maça çıkacağız, bu bölümde işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"TAKIMIN YÜZDE 100 HAZIR OLMASI LAZIM"

UEFA Uluslar A Ligi'nin çok zor bir lig olduğunu ifade eden Yalçın, "Burada seviye çok yüksek ve takımın yüzde 100 hazır olması lazım. Bu seviyede oynamak çok değerli. Ben A Ligi'nde böyle takımlarla oynamak isterim. Belki kazanamayız ama işin pozitif taraflarına bakmak gerekir. Biraz daha güven ve sakinlik ortamı olursa daha iyi olur" diye konuştu.