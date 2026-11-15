Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa deplasmanında sahaya çıkıyor. 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'da oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz yayınlanacak. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmayla tarihindeki 660. müsabakaya çıkacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi, bu akşam ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçına çıkacak ay yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için sahada olacak.
Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayla tarihindeki 660. milli maçına çıkacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA?
Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Mücadeleye Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu ev sahipliği yapacak.
MİLLİ MAÇ ATV'DE CANLI VE ŞİFRESİZ
Futbolseverler, Fransa-Türkiye maçını ATV ekranlarından canlı ve şifresiz takip edebilecek.
⚽ Fransa 🇫🇷 - Türkiye 🇹🇷 🕘 Bu Akşam 22.45 📺 #atv 🏟️ Matmut Atlantique Stadyumu #Fransa #Türkiye #UEFA https://t.co/KkTqqUbWD9— atv (@atvcomtr) November 14, 2026
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Belçika maçının ardından farklı bir oyun düzenine geçebileceğinin sinyalini veren Sergen Yalçın'ın, Fransa deplasmanında ilk 11'de değişiklik yapması bekleniyor. Savunma oyuncusu Ozan Kabak, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
ATV CANLI YAYIN: https://www.atv.com.tr/canli-yayin
İki takımın muhtemel kadroları şöyle:
Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal
Muhtemel kadroda yer alan Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır'ın durumlarına ilişkin Sergen Yalçın, maç öncesi basın toplantısında değerlendirmede bulundu.
SERGEN YALÇIN'DAN KADRO VE OYUN PLANI MESAJI
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve milli kaleci Berke Özer, 14 Kasım'da Matmut Atlantique Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirten Yalçın, bazı oyuncuların fiziksel durumları nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yapabileceklerini söyledi.