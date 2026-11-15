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Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa deplasmanında sahaya çıkıyor. 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'da oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz yayınlanacak. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmayla tarihindeki 660. müsabakaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi, bu akşam ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçına çıkacak ay yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için sahada olacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayla tarihindeki 660. milli maçına çıkacak.

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FRANSA-TÜRKİYE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Mücadeleye Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak - 1

MİLLİ MAÇ ATV'DE CANLI VE ŞİFRESİZ

Futbolseverler, Fransa-Türkiye maçını ATV ekranlarından canlı ve şifresiz takip edebilecek.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Belçika maçının ardından farklı bir oyun düzenine geçebileceğinin sinyalini veren Sergen Yalçın'ın, Fransa deplasmanında ilk 11'de değişiklik yapması bekleniyor. Savunma oyuncusu Ozan Kabak, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

ATV CANLI YAYIN: https://www.atv.com.tr/canli-yayin

İki takımın muhtemel kadroları şöyle:

Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak - 2

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal

Muhtemel kadroda yer alan Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır'ın durumlarına ilişkin Sergen Yalçın, maç öncesi basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

SERGEN YALÇIN'DAN KADRO VE OYUN PLANI MESAJI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve milli kaleci Berke Özer, 14 Kasım'da Matmut Atlantique Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirten Yalçın, bazı oyuncuların fiziksel durumları nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yapabileceklerini söyledi.

Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak - 3

"FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMAYAN OYUNCULARIMIZ VAR"

Hiç kimsenin maç kaybetmek istemeyeceğini vurgulayan Yalçın, "Millî takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var. Fiziksel olarak hazır olmayan bazı oyuncularımız var. Onları da belli sürelerde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen pozisyon, bazen format değişikliği yapıyoruz. Belçika maçını başka formatta oynadık, Fransa maçını başka formatta oynayacağız. 5-6 farklı oyuncu olabilir. Ferdi ve Uğurcan'ın durumları bu akşam belli olacak" ifadelerini kullandı.

Belçika karşılaşmasının ardından kısa sürede Fransa maçına hazırlanan milli takımda, teknik heyetin oyuncuların fiziksel durumlarına göre karar vermesi bekleniyor.

"BİRAZ SABIRLI OLMAK LAZIM"

Belçika karşısında takımın reaksiyon gösterdiğini belirten deneyimli teknik adam, "Ben bu dönemi biraz daha hazırlık kampı olarak görüyorum. Biz yeni geldik, 2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi oldu. Biraz sabırlı olmak lazım. Çok erken hareket ediyoruz. 6 günde 2 maça çıkacağız, bu bölümde işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"TAKIMIN YÜZDE 100 HAZIR OLMASI LAZIM"

UEFA Uluslar A Ligi'nin çok zor bir lig olduğunu ifade eden Yalçın, "Burada seviye çok yüksek ve takımın yüzde 100 hazır olması lazım. Bu seviyede oynamak çok değerli. Ben A Ligi'nde böyle takımlarla oynamak isterim. Belki kazanamayız ama işin pozitif taraflarına bakmak gerekir. Biraz daha güven ve sakinlik ortamı olursa daha iyi olur" diye konuştu.

Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak - 4

"FORVETSİZ OYNAMAYACAĞIZ"

Fransa karşısındaki oyun planına da değinen Yalçın, "Forvetsiz oynamayacağız, böyle bir niyetimiz yok. Yarınki maçta biraz daha savunmacı pozisyonda kalacağız. Geçen maç öyle oynamadık ama biraz daha arka planı sağlama almak istiyoruz. Güçlü ve sert bir takıma karşı başka özelliklerimizi ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi.

BERKE ÖZER: "SAHADA NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Yeniden ay yıldızlı ekibin kadrosunda yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Berke Özer, "Fransa dünyanın en iyi takımlarından biri, çok yetenekli oyunculardan kurulu. Çok fazla zamanımız olmasa da mental anlamda daha iyi duruma geldik. Yarın ülkemizi gururlandırmak için sahaya çıkıp mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın yıldız oyuncularına dikkat çeken Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olise ve Mbappe, dünyanın en iyi oyuncularından. Biz de kendimize çok güveniyoruz ve onları durdurmak için her şeyi yapacağız. Her rakibe olduğu gibi onlara da en büyük saygıyı gösterip sahada ne gerekiyorsa yapacağız."

Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak - 5

OZAN KABAK FRANSA MAÇINDA NEDEN YOK?

Ozan Kabak, 12 Kasım'da İzmir'de oynanan Türkiye-Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli futbolcunun cezası nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyeceği ve teknik heyetin izniyle kamptan ayrıldığı bildirildi. Yalçın'ın savunma hattında farklı bir tercihe yönelmesi bekleniyor.

MBAPPE TÜRKİYE KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 14 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Kylian Mbappe'nin Türkiye karşısında forma giyebilecek durumda olduğunu açıkladı.

İtalya karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Mbappe'nin görev yapabilecek olması, Fransa'nın hücum seçeneklerini artırıyor. Yıldız futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, resmi kadroların açıklanmasıyla belli olacak.

Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak - 6

TÜRKİYE, BELÇİKA KARŞISINDA ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında Belçika'ya İzmir'de 2-1 mağlup oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ay yıldızlılar, Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle öne geçti. Belçika, Kevin De Bruyne'nin 27. dakikadaki ve Charles De Ketelaere'nin 30. dakikadaki golleriyle skoru lehine çevirdi.

İlk yarıda oluşan 2-1'lik skor maçın sonucu oldu. Türkiye, bu yenilgiyle grupta beş maç sonunda puansız kaldı.

UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ 1. GRUP PUAN DURUMU

İtalya, beşinci hafta mücadelesinde Fransa'yı 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Fransa ise aynı puanla ikinci sırada yer aldı.

İtalya: 10 puan

Fransa: 10 puan

Belçika: 9 puan

Türkiye: 0 puan

Fransa, Türkiye karşısında kazanarak gruptaki üst sıralar için avantaj elde etmeyi hedefliyor. Türkiye ise grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak - 7

AY YILDIZLILAR 660. MAÇINA ÇIKIYOR

Türkiye, Fransa karşılaşmasıyla milli futbol tarihindeki 660. müsabakasına çıkacak.

Anadolu Ajansının yayımladığı tarihi istatistiklere göre ay yıldızlı ekip, 103 yıllık geçmişinde 370'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 659 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda biri hükmen olmak üzere 260 galibiyet alan Türkiye, 151 beraberlik ve 248 mağlubiyet yaşadı.

659 MAÇTA 909 GOL

A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar oynadığı 659 maçta 909 gol kaydetti, kalesinde ise 945 gol gördü.

Türkiye'nin karşılaşmalarının 281'i deplasmanda, 284'ü kendi sahasında, 94'ü tarafsız sahada oynandı. Ay yıldızlılar, 93 farklı ülkenin milli takımıyla karşı karşıya geldi.

YUNANİSTAN MAÇI HÜKMEN GALİBİYET OLARAK TESCİL EDİLDİ

Milli takımın istatistiklerinde yer alan hükmen galibiyet, Yunanistan ile 17 Kasım 2015'te oynanan özel karşılaşmaya dayanıyor.

Sahada 0-0 sona eren mücadele, Yunanistan'ın uygun olmayan futbolcu oynatması nedeniyle FIFA tarafından daha sonra Türkiye lehine 3-0 olarak tescil edildi.

Fransa-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak - 8

FRANSA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek, dördüncü hakem Robert Jones olacak.

Mücadelenin VAR hakemi Darren England, AVAR hakemi ise Michael Salisbury olarak açıklandı.

SAAT 22.45'TE ATV'DE BULUŞALIM

Fransa-Türkiye karşılaşması, bu akşam saat 22.45'te ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Celal Kargı
Editör
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