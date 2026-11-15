Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de mücadele eden yıldız futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü.

Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)

SÖRLOTH TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Sporx'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre Atletico Madrid'de mutsuz olduğu belirtilen Sörloth, takımdan ayrılmayı değerlendiriyor.

Norveçli santrforun kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE

Sörloth'un olası Süper Lig transferinde Fenerbahçe'nin en güçlü aday olarak gösterildiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin diğer taliplerine göre transferde avantajlı konumda bulunduğu ve Norveçli golcüyü kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu öne sürüldü.