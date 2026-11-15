Sörloth Süper Lig'e geri mi dönüyor?
Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'un yeniden Süper Lig'e dönebileceği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Norveçli golcü, İspanyol ekibinden ayrılarak kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun olası transferinde Fenerbahçe'nin en güçlü aday olduğu iddia edildi.
Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de mücadele eden yıldız futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü.
SÖRLOTH TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Sporx'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre Atletico Madrid'de mutsuz olduğu belirtilen Sörloth, takımdan ayrılmayı değerlendiriyor.
Norveçli santrforun kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı iddia edildi.
FENERBAHÇE TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE
Sörloth'un olası Süper Lig transferinde Fenerbahçe'nin en güçlü aday olarak gösterildiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin diğer taliplerine göre transferde avantajlı konumda bulunduğu ve Norveçli golcüyü kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu öne sürüldü.
JUVENTUS TRANSFERİ SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ
Öte yandan Sörloth'un 2026 yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olmasının beklendiği ancak son anda yaşanan gelişmeler nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediği ifade edildi.
Norveçli golcünün Atletico Madrid'deki geleceğinin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.