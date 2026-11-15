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Sörloth Süper Lig'e geri mi dönüyor?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sörloth Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'un yeniden Süper Lig'e dönebileceği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Norveçli golcü, İspanyol ekibinden ayrılarak kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun olası transferinde Fenerbahçe'nin en güçlü aday olduğu iddia edildi.

Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de mücadele eden yıldız futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü.

Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)

SÖRLOTH TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Sporx'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre Atletico Madrid'de mutsuz olduğu belirtilen Sörloth, takımdan ayrılmayı değerlendiriyor.

Norveçli santrforun kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE

Sörloth'un olası Süper Lig transferinde Fenerbahçe'nin en güçlü aday olarak gösterildiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin diğer taliplerine göre transferde avantajlı konumda bulunduğu ve Norveçli golcüyü kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu öne sürüldü.

Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)

JUVENTUS TRANSFERİ SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ

Öte yandan Sörloth'un 2026 yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olmasının beklendiği ancak son anda yaşanan gelişmeler nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediği ifade edildi.

Norveçli golcünün Atletico Madrid'deki geleceğinin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)

TRABZONSPOR'DA GOL MAKİNESİYDİ

Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkat çekti. Norveçli golcü, bordo-mavili ekipte çıktığı 49 karşılaşmada 33 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

ATLETICO MADRID'DE İYİ GİDİŞAT

2024 yılında Villarreal'den Atletico Madrid'e transfer olan Sörloth, İspanyol ekibinde çıktığı 113 karşılaşmada 44 gol ve 3 asist kaydetti.

Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)

BU SEZON 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Norveçli santrfor, bu sezon LaLiga'da 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev aldı. Toplam 6 maçta 155 dakika sahada kalan Sörloth, LaLiga'da 1 sarı kart gördü.

NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NDA 26 GOL

Norveç Milli Takımı formasını ilk kez 29 Mayıs 2016'da giyen Alexander Sörloth, milli formayla çıktığı 77 karşılaşmada 26 kez rakip fileleri havalandırdı.

Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)Alexander Sörloth (A Haber Foto Arşiv)

TRANSFER GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Alexander Sörloth, 4 Ağustos 2019'da Crystal Palace'tan Trabzonspor'a kiralandı. Norveçli golcü, 21 Eylül 2020'de 20 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu.

25 Temmuz 2023'te Leipzig'den Villarreal'e 10 milyon euro karşılığında transfer olan Sörloth, 3 Ağustos 2024'te ise 32 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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