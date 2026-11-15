Galatasaray Daikin, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe Yuppo ile karşı karşıya geldi. İlk seti kaybeden sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-1 mağlup etti.
İzmir'deki TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi Göztepe Yuppo 25-22 kazandı.
GALATASARAY DAİKİN GERİ DÖNDÜ
İlk seti kaybeden Galatasaray Daikin, ikinci seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti de 25-18 üstün tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 2-1 öne geçti.
Çekişmeli geçen dördüncü seti 26-24 kazanan Galatasaray Daikin, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.