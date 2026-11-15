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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Beyaz Rusya'nın rakibi Arnavutluk

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Beyaz Rusya'nın rakibi Arnavutluk

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Beyaz Rusya ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Grupta 10 puanla ikinci sırada bulunan Beyaz Rusya, 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Arnavutluk'u konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup mücadelesinde Beyaz Rusya ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Gruptaki altıncı maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başladı.

Grupta 10 puanla ikinci sırada bulunan Beyaz Rusya, 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Arnavutluk karşısında galibiyet arıyor. Ev sahibi ekip, rakibini mağlup ederek zirveye yükselmeyi hedeflerken Arnavutluk ise liderliğini korumak istiyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Beyaz Rusya'nın rakibi Arnavutluk - 1

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Finlandiya'nın rakibi San Marino
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