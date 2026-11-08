Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti! Sowe attığı 2 golle galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31 ve 66. dakikalarda Sowe kaydederken konuk takımın tek golü 37. dakikada Diabate'den geldi. Bu sonuçla iki takım da haftayı 14 puanla tamamladı.