Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti! Sowe attığı 2 golle galibiyeti getirdi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31 ve 66. dakikalarda Sowe kaydederken konuk takımın tek golü 37. dakikada Diabate'den geldi. Bu sonuçla iki takım da haftayı 14 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği mücadelede ev sahibi ekip, Sowe'nin attığı 2 golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmanın 31. dakikasında Çaykur Rizespor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Sowe, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
37. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Kerk'in pasında ceza sahasında topla buluşan Diabate, kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
66. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Mebude'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sowe, savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 14'e yükseltirken Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.
Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: