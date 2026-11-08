Fenerbahçe'nin başarılı yıldızı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli kariyerinde unutulmaz bir kilometre taşına ulaştı. Tecrübeli oyuncu, çubuklu forma ile 200. maçına çıkmanın gururunu yaşarken, bu özel maçı şık bir golle taçlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan nefes kesen Çorum FK mücadelesinde formayı terleten İrfan Can Kahveci, takımının hücum yollarındaki en etkili isimlerinden biri oldu.

Karşılaşmanın henüz 20. dakikasında gelişen atakta topla buluşan yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak hem takımına skor avantajını getirdi hem de kendi kariyerindeki bu özel günü unutulmaz kıldı.

Milli futbolcu, çubuklu formayla çıktığı 200. maçında gol atarak bu özel karşılaşmayı golle taçlandırdı.

CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTIĞI GOLLERLE ZİRVEDE

İrfan Can Kahveci, uzak mesafeden kaydettiği gollerle Süper Lig'de zirvede yer alıyor.

Tecrübeli futbolcu, ligde ilk kez mücadele ettiği 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından 22 kez fileleri havalandırdı. İrfan Can Kahveci, söz konusu dönemde ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu olarak öne çıktı.