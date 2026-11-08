Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao'nun sağ üst adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao'nun sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."