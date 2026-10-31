Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nin ardından yayımlanan Ankara Bildirisi'nde, spor camiasını yakından ilgilendiren kritik kararlar yer aldı. Üye devletlerin milli takımları arasında "Türk Kupası" düzenlenmesi ve futbolculara "yabancı olmayan futbolcu" statüsü tanınması yönündeki istişareler memnuniyetle karşılandı.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilen TDT 13. Zirvesi, sadece siyasi ve ekonomik alanlarda değil, spor diplomasisinde de yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Ankara'da gerçekleştirildi Zirve sonucunda imzalanan Ankara Bildirisi'nde, Türk dünyası arasındaki spor bağlarının güçlendirilmesine yönelik somut adımların atılması için çağrıda bulunuldu.

Başakşehir Özbek oyuncusu Eldor Shomurodov FUTBOLCULARA "YABANCI OLMAYAN" STATÜSÜ GELİYOR Bildiride yer alan en dikkat çekici maddelerden biri futbol alanındaki entegrasyon hamlesi oldu. Üye devletlerin vatandaşı olan futbolculara karşılıklı olarak "yabancı olmayan futbolcu" statüsünde muamele edilmesi yönündeki istişareler tescillendi. Bu adımın, Türk devletleri arasındaki sporcu hareketliliğini ve kulüpler arası iş birliğini artırması bekleniyor.