"Türk" futbolunda yeni dönem kapıda! Kulüpleri yakından ilgilendiren karar
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nin ardından yayımlanan Ankara Bildirisi'nde, spor camiasını yakından ilgilendiren kritik kararlar yer aldı. Üye devletlerin milli takımları arasında "Türk Kupası" düzenlenmesi ve futbolculara "yabancı olmayan futbolcu" statüsü tanınması yönündeki istişareler memnuniyetle karşılandı.
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilen TDT 13. Zirvesi, sadece siyasi ve ekonomik alanlarda değil, spor diplomasisinde de yeni bir dönemin kapılarını araladı.
Zirve sonucunda imzalanan Ankara Bildirisi'nde, Türk dünyası arasındaki spor bağlarının güçlendirilmesine yönelik somut adımların atılması için çağrıda bulunuldu.
FUTBOLCULARA "YABANCI OLMAYAN" STATÜSÜ GELİYOR
Bildiride yer alan en dikkat çekici maddelerden biri futbol alanındaki entegrasyon hamlesi oldu. Üye devletlerin vatandaşı olan futbolculara karşılıklı olarak "yabancı olmayan futbolcu" statüsünde muamele edilmesi yönündeki istişareler tescillendi. Bu adımın, Türk devletleri arasındaki sporcu hareketliliğini ve kulüpler arası iş birliğini artırması bekleniyor.
"TÜRK KUPASI" TURNUVASI İÇİN İSTİŞARELER BAŞLADI
Spor alanındaki bir diğer önemli başlık ise turnuva organizasyonları oldu. Üye devletlerin milli takımları arasında çeşitli düzeylerde bir "Türk Kupası" turnuvasının düzenlenmesi fikri memnuniyetle karşılandı. Bildiride, bu stratejik spor girişiminin somutlaştırılması ve hayata geçirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesinin teşvik edildiği vurgulandı.