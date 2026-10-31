Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de tek hedef 3 puan
Galatasaray’a mağlup olan ve İsmail Kartal’la yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 10’uncu haftasında hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Göztepe’yi konuk ediyor. Kulübede Dirk Kuyt'ın olacağı kritik karşılaşmada tek hedef sahadan üç puanla ayrılmak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Galatasaray'a derbide mağlup olarak zirvenin 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başında bu karşılaşmada yardımcı antrenör Dirk Kuyt bulunacak.
FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Nene (Kerem), Greenwood, Oğuz, Vedat
Göztepe: Arda Özçimen, Sonko, Taha, Bokele, Arda Kurtulan, Miroshi, Rhaldney, Akonnor, Antunes, Andre, Juan
KUYT'TAN TAKIMA GALİBİYET MESAJI
Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşması, Dirk Kuyt açısından da önem taşıyor. Hollandalı çalıştırıcı, takımın üzerindeki olumsuz havayı galibiyetle dağıtmayı hedefliyor.
Son antrenman öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Kuyt'ın, "Olumsuz bir hava var şu an ancak her şeyi alacağımız bir galibiyetle düzeltebiliriz" dediği öğrenildi.
Kuyt'ın Göztepe karşısında kadroda önemli değişiklikler yapabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.