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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de tek hedef 3 puan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de tek hedef 3 puan

Galatasaray’a mağlup olan ve İsmail Kartal’la yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 10’uncu haftasında hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Göztepe’yi konuk ediyor. Kulübede Dirk Kuyt'ın olacağı kritik karşılaşmada tek hedef sahadan üç puanla ayrılmak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Galatasaray'a derbide mağlup olarak zirvenin 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başında bu karşılaşmada yardımcı antrenör Dirk Kuyt bulunacak.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de tek hedef 3 puan - 1

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Nene (Kerem), Greenwood, Oğuz, Vedat

Göztepe: Arda Özçimen, Sonko, Taha, Bokele, Arda Kurtulan, Miroshi, Rhaldney, Akonnor, Antunes, Andre, Juan

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de tek hedef 3 puan - 2

KUYT'TAN TAKIMA GALİBİYET MESAJI

Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşması, Dirk Kuyt açısından da önem taşıyor. Hollandalı çalıştırıcı, takımın üzerindeki olumsuz havayı galibiyetle dağıtmayı hedefliyor.

Son antrenman öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Kuyt'ın, "Olumsuz bir hava var şu an ancak her şeyi alacağımız bir galibiyetle düzeltebiliriz" dediği öğrenildi.

Kuyt'ın Göztepe karşısında kadroda önemli değişiklikler yapabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de tek hedef 3 puan - 3

23 GOLLE LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Fenerbahçe, bu sezon ligde rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı karşılaşma dışında tüm lig maçlarında gol atan sarı-lacivertliler, son 4 mücadelede 15 gol kaydetti.

Ligin en golcü takımı konumundaki Fenerbahçe, 15 averajla bu alanda da ilk sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de tek hedef 3 puan - 4

GÖZTEPE'YE KARŞI SON 11 MAÇTA TEK YENİLGİ

Sarı-lacivertliler, Göztepe ile oynadığı son 11 lig maçında yalnızca bir kez mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 5 galibiyet alırken, 5 mücadele beraberlikle tamamlandı. Bir maçı ise Göztepe kazandı.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de tek hedef 3 puan - 5

FENERBAHÇE'DE ÜÇ FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe, Göztepe karşısına üç eksiğiyle çıkacak.

Sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake forma giyemeyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de tek hedef 3 puan - 6

İKİ TAKIM LİGDE 61. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 60 lig maçında Fenerbahçe 27, Göztepe 9 galibiyet elde etti. Takımlar 24 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda sarı-lacivertliler 91 gol atarken, İzmir temsilcisi 45 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de tek hedef 3 puan - 7

İSTANBUL'DA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım, İstanbul'da 30. kez karşılaşacak. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan 29 lig maçının 18'ini sarı-lacivertliler kazandı. Sekiz karşılaşma berabere biterken, Göztepe 3 galibiyet aldı.

İzmir temsilcisi, İstanbul'daki son galibiyetini 2020-2021 sezonunda 1-0'lık skorla elde etti.

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