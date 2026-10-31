23 GOLLE LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI Fenerbahçe, bu sezon ligde rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı karşılaşma dışında tüm lig maçlarında gol atan sarı-lacivertliler, son 4 mücadelede 15 gol kaydetti. Ligin en golcü takımı konumundaki Fenerbahçe, 15 averajla bu alanda da ilk sırada bulunuyor.

GÖZTEPE'YE KARŞI SON 11 MAÇTA TEK YENİLGİ Sarı-lacivertliler, Göztepe ile oynadığı son 11 lig maçında yalnızca bir kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 5 galibiyet alırken, 5 mücadele beraberlikle tamamlandı. Bir maçı ise Göztepe kazandı.