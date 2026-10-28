Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki kulüpten toplam 4 ismi disipline sevk etti. Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ve kulüp görevlisi Serhat Doğan ile Fenerbahçe'den Archie Brown ve kulüp görevlisi Ahmet Aytar, PFDK'ya gönderildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim 2026'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından alınan kararlar, TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. ABDÜLKERİM BARDAKCI VE ARCHIE BROWN TEDBİRLİ SEVK EDİLDİ TFF açıklamasına göre Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, müsabakadaki "saldırı" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi kapsamında 27 Ekim'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray kulüp görevlisi Serhat Doğan da "saldırı" ve "talimatlara aykırı hareket" gerekçeleriyle tedbirli olarak kurula gönderildi. Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown ise derbideki "saldırı" gerekçesiyle 27 Ekim'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertli kulübün görevlisi Ahmet Aytar hakkında ise "talimatlara aykırı hareket" gerekçesiyle tedbirsiz sevk kararı verildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) İKİ KULÜBE DE DİSİPLİN SEVKİ TFF, Galatasaray'ı derbideki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Fenerbahçe de "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" gerekçelerinin yanı sıra 5 futbolcusunun sarı kart, 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" kapsamında kurula gönderildi. Her iki kulüp hakkında da talimatlara aykırı hareketler nedeniyle sevk kararı alındı.