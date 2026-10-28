Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çıktı! 4 isim PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki kulüpten toplam 4 ismi disipline sevk etti. Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ve kulüp görevlisi Serhat Doğan ile Fenerbahçe'den Archie Brown ve kulüp görevlisi Ahmet Aytar, PFDK'ya gönderildi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim 2026'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından alınan kararlar, TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.
ABDÜLKERİM BARDAKCI VE ARCHIE BROWN TEDBİRLİ SEVK EDİLDİ
TFF açıklamasına göre Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, müsabakadaki "saldırı" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi kapsamında 27 Ekim'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray kulüp görevlisi Serhat Doğan da "saldırı" ve "talimatlara aykırı hareket" gerekçeleriyle tedbirli olarak kurula gönderildi.
Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown ise derbideki "saldırı" gerekçesiyle 27 Ekim'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertli kulübün görevlisi Ahmet Aytar hakkında ise "talimatlara aykırı hareket" gerekçesiyle tedbirsiz sevk kararı verildi.
İKİ KULÜBE DE DİSİPLİN SEVKİ
TFF, Galatasaray'ı derbideki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle PFDK'ya sevk etti.
Fenerbahçe de "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" gerekçelerinin yanı sıra 5 futbolcusunun sarı kart, 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" kapsamında kurula gönderildi.
Her iki kulüp hakkında da talimatlara aykırı hareketler nedeniyle sevk kararı alındı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/1 ve 9/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi AHMET AYTAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."