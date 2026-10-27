İsmail Kartal ayrılığı sonrası dikkat çeken olay! Aziz Yıldırım tesis çıkışında kaza yaptı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından tesislerden ayrılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kullandığı araç, çıkış sırasında başka bir araca sürttü.
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kartal'ın görevinden ayrılma kararını yönetime ilettiği ve gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.
SAMANDIRA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR
Ayrılık kararının ardından gözler Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelerek ayrılık sürecini değerlendirdi. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Kartal, özel aracıyla tesislerden ayrıldı.
AZİZ YILDIRIM TESİS ÇIKIŞINDA KAZA YAPTI
İsmail Kartal'ın tesislerden ayrılmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Mahmut Uslu ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı. Tesislerden ayrıldığı sırada dalgın olduğu gözlenen Yıldırım'ın kullandığı araç, çıkış esnasında başka bir araca sürttü. Yaşanan olayın ardından Yıldırım'ın aracını durdurmadan yoluna devam ettiği görüldü. Derbi mağlubiyeti ve teknik direktör ayrılığıyla hareketli saatlerin yaşandığı Fenerbahçe'de, tesis çıkışında meydana gelen bu olay da dikkat çekti.
AZİZ YILDIRIM TESİS ÇIKIŞINDA KAZA YAPTI
İsmail Kartal'ın tesislerden ayrılmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Mahmut Uslu ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı.
Tesislerden ayrıldığı sırada dalgın olduğu gözlenen Yıldırım'ın kullandığı araç, çıkış esnasında başka bir araca sürttü. Yaşanan olayın ardından Yıldırım'ın aracını durdurmadan yoluna devam ettiği görüldü.
Derbi mağlubiyeti ve teknik direktör ayrılığıyla hareketli saatlerin yaşandığı Fenerbahçe'de, tesis çıkışında meydana gelen bu olay da dikkat çekti.