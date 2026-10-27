AZİZ YILDIRIM TESİS ÇIKIŞINDA KAZA YAPTI

İsmail Kartal'ın tesislerden ayrılmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Mahmut Uslu ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı. Tesislerden ayrıldığı sırada dalgın olduğu gözlenen Yıldırım'ın kullandığı araç, çıkış esnasında başka bir araca sürttü. Yaşanan olayın ardından Yıldırım'ın aracını durdurmadan yoluna devam ettiği görüldü. Derbi mağlubiyeti ve teknik direktör ayrılığıyla hareketli saatlerin yaşandığı Fenerbahçe'de, tesis çıkışında meydana gelen bu olay da dikkat çekti.