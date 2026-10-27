Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı ekibin stoperi Abdülkerim Bardakcı ile sarı-lacivertlilerin sol beki Archie Brown arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek itişmeye dönüştü.

Birbirlerini tutarak yere düşen Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ı ayırmakta her iki takımın teknik heyeti ve güvenlik görevlileri güçlük çekti. Diğer futbolcuların da dahil olmasıyla saha içinde yaşanan arbede, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

SAHA KARIŞTI: PFDK'DAN HANGİ CEZALAR ÇIKABİLİR?

Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde tansiyonun bir anda yükseldiğini belirten A Spor Muhabiri Emre Kaplan, "Maçın bitimiyle birlikte bir arbede yaşandı ve orada ön plana çıkan isimler Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı oldu. Onların arasında yaşanan bir arbede, fiziksel müdahale... Bunun neticesinde hakem ve gözlemci raporları Disiplin Kurulu'na, Hukuk Müşavirliği'ne iletilecek ve bir inceleme yapılacak. Hakemin ve gözlemcinin olayın yaşanmasıyla ilgili tuttuğu rapor burada belirleyici olacak" dedi.

"10 MAÇLIK CEZA İHTİMAL DAHİLİNDE"

Olası ceza maddelerine değinen Kaplan, "10 maçlık bir ceza da ihtimal dahilinde. PFDK'ya sevk edilirken 36. madde, 42. madde ve yine farklı maddeler var. Bu maddelerin hangisinden sevk edileceklerine göre değişecek oyuncuların alabilecekleri cezalar. Sportmenliğe aykırı hareketten eğer sevk edilirlerse 1 ila 3 maç arasında ceza alıyorlar. Saldırıdan sevk edilirlerse 4 ila 6 maç. Bahsettiğin 10 maçlık ceza için bir kavga durumu söz konusu. O başlıkla sevk edildikleri takdirde bu cezanın büyüme ihtimali var" ifadelerini kullandı.