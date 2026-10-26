Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından yaşandığı belirtilen gerginlik gündeme geldi. Mücadelenin son düdüğünün ardından çıkan olaylarda Roland Sallai, Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın ön planda olduğu bir arbede yaşandı. Karşılaşmanın ardından yaşanan gerilim ahaber.com.tr kameralarına yansıdı. Öte yandan mücadelenin ardından verilen kart cezaları da açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı dev derbinin ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yükselen tansiyon, saha içerisinde arbedeye dönüştü.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar, ahaber.com.tr kameralarına yansıdı.
SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN SAHA KARIŞTI
Büyük mücadeleye sahne olan derbinin sona ermesiyle birlikte Galatasaraylı Roland Sallai ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu arasında gerilim yaşandı.
İki futbolcu arasındaki gerginliğin ardından diğer oyuncular da olayın yaşandığı bölgeye yöneldi. Kısa sürede büyüyen tartışma nedeniyle saha içerisinde arbede çıktı.
SALLAI, KEREM, BROWN VE ABDÜLKERİM ÖN PLANDA
Maç sonrasında yaşanan olaylarda Roland Sallai, Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı ön plana çıkan isimler oldu.
İki takım futbolcularının dahil olduğu gerginlik sırasında saha içerisindeki tansiyon yükseldi.
MAÇ SONU KART CEZALARI AÇIKLANDI
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün ardından saha içinde yaşanan gerginlikte hakem kartlarına başvurdu. Olaylara karışan Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla cezalandırılırken, Roland Sallai ve Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart gördü.