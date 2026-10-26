Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından yaşandığı belirtilen gerginlik gündeme geldi. Mücadelenin son düdüğünün ardından çıkan olaylarda Roland Sallai, Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın ön planda olduğu bir arbede yaşandı. Karşılaşmanın ardından yaşanan gerilim ahaber.com.tr kameralarına yansıdı. Öte yandan mücadelenin ardından verilen kart cezaları da açıklandı.