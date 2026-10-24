İspanya LaLiga’da El Clasico öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arda’nın duran toplardaki yeteneğine dikkat çeken Alman teknik adam, antrenmanda bu konuya özel olarak odaklandıklarını belirtti. İşte o sözler...

İspanya LaLiga'nın 10. haftası, futbolseverlerin heyecanla beklediği dev karşılaşmaya sahne olacak.

İspanyol futbolunun iki köklü kulübü Barcelona ile Real Madrid, 25 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Tarihi karşılaşma öncesinde Barcelona cephesinden gelen açıklamalar, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

"REAL MADRİD'E KARŞI ÇOK TEMKİNLİ OLMALIYIZ"

Zorlu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında temkinli mesajlar veren Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid'in gücüne dikkat çekti.

Flick, "Umarım Real Madrid maça büyük bir özgüvenle yaklaşır. Sonuçta olağanüstü oyunculara ve harika bir teknik direktöre sahip, muhteşem bir kulüp. Rakibimiz hakkındaki görüşüm bu. Real Madrid'e karşı temkinli ve iyi hazırlanmış olmalıyız. Bu maç için tam da buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

HANSI FLICK'TEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ: ÖZEL HAZIRLIK YAPTIKLARINI AÇIKLADI

Real Madrid'in hücum gücüne ve milli futbolcumuz Arda Güler'in duran toplardaki etkisine dikkat çeken Hansi Flick, bu konuda özel bir hazırlık yaptıklarını belirtti.

Alman teknik adam, "Duran topların Real Madrid'in güçlü yanlarından biri olduğunu ve Arda Güler'in bu konuda en iyi oyunculardan biri olduğunu çok iyi biliyoruz. Elbette teknik kalitesi yüksek ve fiziksel gücü çok iyi olan oyuncuları var. Bugün bu konuyu konuştuk ve antrenmanın bir bölümünü buna ayırdık. Paris'teki maçta yaptığımızdan daha iyi savunma yapmalıyız. Bugünkü antrenmanda buna odaklandık ve umarım El Clasico'da bu gelişimi gösterebiliriz." dedi.

ARDA GÜLER'İN PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol ekibindeki yükselişini sürdürüyor. Eflatun-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 123 karşılaşmada görev alan genç yıldız, toplam 6 bin 505 dakika sahada kaldı. Arda, bu süreçte 21 gol ve 30 asistlik katkı sağladı.