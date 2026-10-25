Milli basketbolcu, 12 saha içi atışının 6'sında isabet bulurken üç sayı çizgisinin gerisinden 2'de 1, serbest atış çizgisinden ise 6'da 4 isabetle oynadı.

Yaklaşık 33 dakika parkede kalan Şengün, mücadeleyi 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Atlanta Hawks karşısında etkili bir performans sergiledi.

merikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Atlanta Hawks ile karşı karşıya geldi. State Farm Arena'da oynanan mücadeleyi 121-114 kazanan Rockets, sezonun üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Alperen Şengün (Reuters)

HOUSTON ROCKETS 3'TE 3 YAPTI

Atlanta Hawks deplasmanında ilk çeyreği 30-26 önde tamamlayan Houston Rockets, soyunma odasına da 59-48 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da 33'er sayı üretirken Rockets, son periyoda 92-81 önde girdi.

Son çeyrekte Atlanta Hawks farkı azaltmasına rağmen Houston Rockets, parkeden 121-114 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Houston Rockets, 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez NBA sezonuna üst üste 3 galibiyetle başladı.

KEVIN DURANT 22 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI

Houston Rockets'ta Kevin Durant, 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Reed Sheppard ve Tari Eason 19'ar sayıyla galibiyete katkı sağlarken Amen Thompson, 17 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı.

Alperen Şengün de 17 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.