Başkan Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor heyetini kabul etti

Kulüp Başkanı İlker Dilek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'a, kulübün faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verildi.

Ziyarette Kulüp Başkanı İlker Dilek, İstanbul Kastamonuspor'un vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar, sporun tabana yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin sporla buluşturulmasına yönelik projeler ile bölge gençliğinin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri Başkan Erdoğan'a aktardı.

Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor formasını ve kendi fotoğrafının yer aldığı tabloyu ziyaretin anısına kulüpte sergilenmek üzere imzaladı.