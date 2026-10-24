Başkan Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor heyetini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fatih ilçesindeki temasları kapsamında İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı İlker Dilek ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede gençlerin gelişimine ve sporun tabana yaygınlaştırılmasına yönelik projeler ele alınırken Başkan Erdoğan, ziyaretin anısına hazırlanan formayı ve özel tabloyu imzaladı.
Kulüp Başkanı İlker Dilek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'a, kulübün faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verildi.
Ziyarette Kulüp Başkanı İlker Dilek, İstanbul Kastamonuspor'un vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar, sporun tabana yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin sporla buluşturulmasına yönelik projeler ile bölge gençliğinin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri Başkan Erdoğan'a aktardı.
Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor formasını ve kendi fotoğrafının yer aldığı tabloyu ziyaretin anısına kulüpte sergilenmek üzere imzaladı.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, Başkan Erdoğan'ın kulüp yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.