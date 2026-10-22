A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu: Listede hangi isimler var?
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A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başlarken, deneyimli teknik direktörün birlikte çalışacağı isimler de netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni teknik ekipte görev alacak isimleri ve görev dağılımını açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın teknik ekibi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ay-yıldızlı ekipte görev yapacak antrenörleri ve teknik kadrodaki görev dağılımını duyurdu.
SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİNDE KİMLER VAR?
TFF tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde Serhat Mert, Murat Kaytaz, Niyazi Eniseler, Emre Gürbüz, Erol Ayçiçek, Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner ve Muhammet Nuri Püren yer aldı.
A MİLLİ TAKIM'IN YENİ TEKNİK KADROSU VE GÖREV DAĞILIMI
Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı teknik ekipte görev dağılımı şu şekilde:
- Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert
- Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz
- Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz
- Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek
- Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ve Okan Aydıner
- Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren