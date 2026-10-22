A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın teknik ekibi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ay-yıldızlı ekipte görev yapacak antrenörleri ve teknik kadrodaki görev dağılımını duyurdu.

SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİNDE KİMLER VAR?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde Serhat Mert, Murat Kaytaz, Niyazi Eniseler, Emre Gürbüz, Erol Ayçiçek, Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner ve Muhammet Nuri Püren yer aldı.