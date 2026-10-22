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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu: Listede hangi isimler var?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu: Listede hangi isimler var?

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başlarken, deneyimli teknik direktörün birlikte çalışacağı isimler de netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni teknik ekipte görev alacak isimleri ve görev dağılımını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın teknik ekibi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ay-yıldızlı ekipte görev yapacak antrenörleri ve teknik kadrodaki görev dağılımını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu: Listede hangi isimler var? - 1

SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİNDE KİMLER VAR?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde Serhat Mert, Murat Kaytaz, Niyazi Eniseler, Emre Gürbüz, Erol Ayçiçek, Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner ve Muhammet Nuri Püren yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu: Listede hangi isimler var? - 2

A MİLLİ TAKIM'IN YENİ TEKNİK KADROSU VE GÖREV DAĞILIMI

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı teknik ekipte görev dağılımı şu şekilde:

  • Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert
  • Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz
  • Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz
  • Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek
  • Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ve Okan Aydıner
  • Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren
A Milli Takımda Sergen Yalçın dönemiA Milli Takımda Sergen Yalçın dönemi A MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

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