Frankfurt formasıyla Can Uzun (A Haber Foto Arşiv)

ARSENAL'DEN CAN UZUN HAMLESİ

İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre Arsenal, hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürürken Can Uzun'u da gündemine aldı. Londra ekibinin milli futbolcunun temsilcileriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

FRANKFURT 60 MİLYON AVRO İSTİYOR

Eintracht Frankfurt'un genç futbolcu için 60 milyon avroluk bonservis bedeli beklediği aktarıldı. Arsenal'in ise mevcut aşamada bu rakamı yüksek bulduğu ve transfer için henüz somut bir anlaşmaya varılmadığı ifade edildi.

PREMIER LİG'DEN 4 TAKIM PEŞİNDE

Can Uzun'la ilgilenen tek İngiliz kulübünün Arsenal olmadığı belirtildi. Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da milli futbolcunun gelişimini yakından takip ettiği öne sürüldü.