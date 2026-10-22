Can Uzun için İngiliz devi harekete geçti! Arsenal'den 60 milyon avroluk transfer hamlesi
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun, İngiliz devi Arsenal'in transfer gündemine girdi. Londra temsilcisinin 20 yaşındaki yıldızın temsilcileriyle ilk teması kurduğu öne sürülürken Alman ekibinin talep ettiği 60 milyon avroluk bonservis bedeli dikkat çekti.
Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Can Uzun, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in 20 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi için ilk temasları gerçekleştirdiği öne sürüldü.
ARSENAL'DEN CAN UZUN HAMLESİ
İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre Arsenal, hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürürken Can Uzun'u da gündemine aldı. Londra ekibinin milli futbolcunun temsilcileriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.
FRANKFURT 60 MİLYON AVRO İSTİYOR
Eintracht Frankfurt'un genç futbolcu için 60 milyon avroluk bonservis bedeli beklediği aktarıldı. Arsenal'in ise mevcut aşamada bu rakamı yüksek bulduğu ve transfer için henüz somut bir anlaşmaya varılmadığı ifade edildi.
PREMIER LİG'DEN 4 TAKIM PEŞİNDE
Can Uzun'la ilgilenen tek İngiliz kulübünün Arsenal olmadığı belirtildi. Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da milli futbolcunun gelişimini yakından takip ettiği öne sürüldü.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
Genç futbolcunun adı sezon başında Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların ilgisine rağmen transfer gerçekleşmemiş, Can Uzun kariyerini Eintracht Frankfurt'ta sürdürmüştü.
6 MAÇTA 7 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Bu sezon Bundesliga'daki performansıyla öne çıkan 20 yaşındaki milli futbolcu, forma giydiği 6 resmî karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Can Uzun'un başarılı performansını sürdürmesi hâlinde gelecek yaz transfer döneminde Avrupa kulüplerinin gündeminde daha fazla yer alması bekleniyor.