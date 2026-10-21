A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: "Burada kulüpçülük olmaz"
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi. TFF tarafından organize edilen tören, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yalçın açıklamasında, "Burada kulüpçülük olmaz. Burası her yerin üstündedir" dedi.
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlendi. Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın, TFF yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.
HACIOSMANOĞLU: HERKES SERGEN YALÇIN'I ÖRNEK ALIYOR
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımda 5 yıl aradan sonra yeniden Türk teknik direktör tercih etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Görevinden ayrılan Vincenzo Montella'ya katkılarından dolayı teşekkür eden Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın futbol bilgisi, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle bu görev için doğru isim olduğunu belirtti.
Hacıosmanoğlu, "Herkes listeler hazırladı, 10 kişi yazdılar ama kimse Sergen Yalçın'ı yazmadı. Ben en çok onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası da başka seviyede. Birçok jenerasyonumuz kendisini örnek alıyor" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİMİZ KALICI BAŞARI"
Milli takımda hedeflerinin günü kurtarmak olmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, uluslararası arenada söz sahibi ve kalıcı başarılar elde eden bir takım oluşturmak istediklerini dile getirdi. Başarının teknik heyet, futbolcular, federasyon ve taraftarların ortak çabasıyla geleceğini belirten Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'a görevinde başarılar diledi.
Türkiye-Libya deniz mutabakatına ilişkin değerlendirmede de bulunan Hacıosmanoğlu, anlaşmanın herhangi bir üçüncü ülkeye karşı yapılmadığını söyledi.
SERGEN YALÇIN: KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ
Görevi kendisine layık gören TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür eden Sergen Yalçın, milli takımın başına geçmenin kariyerindeki en önemli gün olduğunu ifade etti.
Ay-yıldızlı formayı futbolculuk döneminde birçok kez gururla taşıdığını hatırlatan Yalçın, "Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte çok başarılı günler yaşayacağız. Bütün plan ve programımızı buna göre yapıyoruz. Herkese ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olacak. Çok güzel günler bizi bekliyor" dedi.
"MİLLİ TAKIMIN KAPISI HERKESE AÇIK"
Milli takımda adaletli ve doğru bir kadro kuracaklarını vurgulayan Yalçın, oyuncuların performansını ve gelişimini dikkate alacaklarını söyledi. Milli takımın herkesi kucaklaması gerektiğini belirten Yalçın, halkın yeniden milli takımın arkasında kenetlenmesini hedeflediklerini kaydetti.
Yalçın, "Ben artık halkın teknik direktörüyüm, herkesin teknik direktörüyüm. Herkese ihtiyacımız var. Halkımızın sevinmeye ihtiyacı var. İyi oyunlarla ve başarılarla halkımızı milli takımın arkasında olmaya çağıracağız" ifadelerini kullandı.
BERKE ÖZER AÇIKLAMASI
Bazı futbolcularla göreve gelmesinin ardından görüştüğünü belirten Yalçın, Berke Özer konusuna da değindi. Oyuncuların zaman zaman hata yapabileceğini söyleyen Yalçın, "Bizden önce sorun olmuş. Milli takıma gelmek için can atıyor. Bunların hepsini kolay şekilde çözebiliriz. Aynı dili konuşuyoruz. Onları tekrar buraya kazandırmak da bizim sorumluluğumuz" diye konuştu.
HEDEF 2028 AVRUPA ŞAMPİYONASI VE 2030 DÜNYA KUPASI
Dört yıllık sözleşmeye imza atan Sergen Yalçın, hedeflerinin 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2030 FIFA Dünya Kupası olduğunu açıkladı. Başarının en önemli ölçüt olduğunu vurgulayan Yalçın, eleştirilerin futbolun doğal bir parçası olduğunu belirtti.
Teknik direktörlük kariyerinde Anadolu kulüplerinden büyük takımlara kadar farklı tecrübeler edindiğini anlatan Yalçın, "Ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın sonuç önemli. Çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Milli takımı, olmak istediği yere getireceğimizi düşünüyorum" dedi.
Açıklamaların ardından Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı için hazırlanan 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.