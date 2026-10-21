A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlendi. Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın, TFF yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

HACIOSMANOĞLU: HERKES SERGEN YALÇIN'I ÖRNEK ALIYOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımda 5 yıl aradan sonra yeniden Türk teknik direktör tercih etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Görevinden ayrılan Vincenzo Montella'ya katkılarından dolayı teşekkür eden Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın futbol bilgisi, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle bu görev için doğru isim olduğunu belirtti.

Hacıosmanoğlu, "Herkes listeler hazırladı, 10 kişi yazdılar ama kimse Sergen Yalçın'ı yazmadı. Ben en çok onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası da başka seviyede. Birçok jenerasyonumuz kendisini örnek alıyor" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ KALICI BAŞARI"

Milli takımda hedeflerinin günü kurtarmak olmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, uluslararası arenada söz sahibi ve kalıcı başarılar elde eden bir takım oluşturmak istediklerini dile getirdi. Başarının teknik heyet, futbolcular, federasyon ve taraftarların ortak çabasıyla geleceğini belirten Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'a görevinde başarılar diledi.

Türkiye-Libya deniz mutabakatına ilişkin değerlendirmede de bulunan Hacıosmanoğlu, anlaşmanın herhangi bir üçüncü ülkeye karşı yapılmadığını söyledi.