Galatasaray Fransa'da kükredi! Lille deplasmanında 4-2'lik zaferle 3 puanı kaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu. Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayan mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille karşısında ilk puanlarını almayı hedefledi. Galatasaray, deplasmanda Lille karşısında 4-2 kazandı ve Devler Ligi'nde 3 puanla tanıştı.