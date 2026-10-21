-°C
CANLI YAYIN

Galatasaray Fransa'da kükredi! Lille deplasmanında 4-2'lik zaferle 3 puanı kaptı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray Fransa'da kükredi! Lille deplasmanında 4-2'lik zaferle 3 puanı kaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu. Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayan mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille karşısında ilk puanlarını almayı hedefledi. Galatasaray, deplasmanda Lille karşısında 4-2 kazandı ve Devler Ligi'nde 3 puanla tanıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaştı. Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başladı. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetti.

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayınlandı.

Temsilcimiz Galatasaray, konuk olduğu Lille deplasmanında 4-2'lik zafere ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı aldı.

Galatasaray Fransa'da kükredi! Lille deplasmanında 4-2'lik zaferle 3 puanı kaptı - 1

MAÇTA İLK 11'LER

  • Lille: Berke Özer, Ngoy, Alexsandro, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Mukau, André, Verdonk, Diaoune, Goffi
  • Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Galatasaray Fransa'da kükredi! Lille deplasmanında 4-2'lik zaferle 3 puanı kaptı - 2

MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)

GOL GOL GOL!

2. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Alexsandro, meşin yuvarlağa altıpas üzerine kafayla müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

LILLE'DEN HIZLI CEVAP

7. dakikada Lille beraberliği yakaladı. Alexsandro'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Diaoune, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-1

OSİMHEN'E VAR ENGELİ

28. dakikada Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen ceza alanına girdiği anda Berke Özer yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmek istedi. Bu pozisyonda Osimhen'in yere düşmesinin ardından hakem Rade Obrenovic, önce penaltı kararını verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Obrenovic, pozisyonun faul olmadığına karar vererek penaltıyı iptal etti.

LILLE 2. GOLÜ BULDU

39. dakikada Lille öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Bakwa'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Haraldsson'ın pasında altıpas gerisinde topla buluşan Diaoune, ağları havalandırdı: 2-1

BATRAKOV SAHNEDE!

44. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında ön direkte topa kafayla vuran Batrakov, fileleri havalandırdı: 2-2

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Galatasaray Fransa'da kükredi! Lille deplasmanında 4-2'lik zaferle 3 puanı kaptı - 3

MAÇTAN NOTLAR (İKİNCİ YARI)

TORREIRA İĞNE DELİĞİNDEN!

52. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullanılan kornerde ön direkteki Torreira'nın kafa vuruşunda, Bentaleb'e çarpan top kaleci Berke'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-3

OSIMHEN'DEN ÇOK SERT VURUŞ!

61. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un uzun pasında ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla tekrar topla buluşan Nijeryalı santrfor, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşla rakip ağları havalandırdı: 2-4

64. dakikada Jakobs'un pasında savunma arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Galatasaray, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Lilleden Osimhene mesaj! Savaş gibi olacakLilleden Osimhene mesaj! Savaş gibi olacak LİLLE'DEN OSİMHEN'E MESAJ! "SAVAŞ GİBİ OLACAK"

Önceki Haber
Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gol! Osimhen'in rekorunu geride bıraktı
Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gol! Osimhen'in rekorunu geride bıraktı
Galatasaray MCT Technic, SIG Strasbourg'u 83-77 mağlup etti! Şampiyonlar Ligi'nde zafer
Sonraki Haber
Galatasaray MCT Technic, SIG Strasbourg'u 83-77 mağlup etti! Şampiyonlar Ligi'nde zafer
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın