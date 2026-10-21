Galatasaray Fransa'da kükredi! Lille deplasmanında 4-2'lik zaferle 3 puanı kaptı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu. Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayan mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille karşısında ilk puanlarını almayı hedefledi. Galatasaray, deplasmanda Lille karşısında 4-2 kazandı ve Devler Ligi'nde 3 puanla tanıştı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaştı. Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başladı. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetti.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayınlandı.
Temsilcimiz Galatasaray, konuk olduğu Lille deplasmanında 4-2'lik zafere ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı aldı.
MAÇTA İLK 11'LER
- Lille: Berke Özer, Ngoy, Alexsandro, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Mukau, André, Verdonk, Diaoune, Goffi
- Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen
MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)
GOL GOL GOL!
2. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Alexsandro, meşin yuvarlağa altıpas üzerine kafayla müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
GOOOLLL! Barış Alper nefis vücut çalımıyla atağa çıkardı, boşta kalan topu Yunus Akgün ağlara gönderdi! #UCL l Temsilcimiz Galatasaray maça golle başladı! https://t.co/er642GoLPL— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
LILLE'DEN HIZLI CEVAP
7. dakikada Lille beraberliği yakaladı. Alexsandro'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Diaoune, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-1
Lille, Soriba Diaoune'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/UHrfd867uk— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
OSİMHEN'E VAR ENGELİ
28. dakikada Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen ceza alanına girdiği anda Berke Özer yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmek istedi. Bu pozisyonda Osimhen'in yere düşmesinin ardından hakem Rade Obrenovic, önce penaltı kararını verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Obrenovic, pozisyonun faul olmadığına karar vererek penaltıyı iptal etti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın VAR incelemesi ardından iptal edilen penaltı pozisyonu 👇 https://t.co/5gR0IRuwiZ— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
LILLE 2. GOLÜ BULDU
39. dakikada Lille öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Bakwa'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Haraldsson'ın pasında altıpas gerisinde topla buluşan Diaoune, ağları havalandırdı: 2-1
Lille, Soriba Diaoune'un golüyle 2-1 öne geçti. https://t.co/2LrUoNvno1— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
BATRAKOV SAHNEDE!
44. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında ön direkte topa kafayla vuran Batrakov, fileleri havalandırdı: 2-2
GOOOLLL! Roland Sallai ortladı, Aleksey Batrakov skora denge getirdi! Temsilcimiz, beraberliği yakaladı! https://t.co/TOqEZnpL8p— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR (İKİNCİ YARI)
TORREIRA İĞNE DELİĞİNDEN!
52. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullanılan kornerde ön direkteki Torreira'nın kafa vuruşunda, Bentaleb'e çarpan top kaleci Berke'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-3
GOOOLLL! Temsilcimiz Galatasaray duran topla tekrar üstünlüğü yakaladı! #UCL l Lucas Torreira şık kafa vuruşuyla skoru değiştirdi! https://t.co/0Cu5O0agsn— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
OSIMHEN'DEN ÇOK SERT VURUŞ!
61. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un uzun pasında ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla tekrar topla buluşan Nijeryalı santrfor, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşla rakip ağları havalandırdı: 2-4
GOOOLLL! Temsilcimiz, golcüsüyle farkı açıyor! Victor Osimhen! 4-2! https://t.co/9hnRSZjLs7— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
64. dakikada Jakobs'un pasında savunma arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Galatasaray, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.