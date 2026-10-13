A Milli Takım'da Francesco Calzona sürprizi: İtalyan teknik adam TFF ile temas olduğunu açıkladı
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı sürerken İtalyan çalıştırıcı Francesco Calzona gündeme geldi. Son olarak Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adamın menajerler aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) önerildiği öne sürüldü. Calzona, Türkiye ile temasların bulunduğunu belirterek göreve sıcak baktığını açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) gündemine son olarak İtalyan çalıştırıcı Francesco Calzona'nın geldiği öne sürüldü. Daha önce Napoli ve Slovakya Milli Takımı'nda görev yapan 57 yaşındaki teknik adam, Türkiye ile temasların bulunduğunu belirterek milli takımda çalışmaya olumlu yaklaştığını ifade etti.
MONTELLA'NIN ARDINDAN YENİ İTALYAN
UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan üst üste dört mağlubiyetin ardından TFF, 9 Ekim'de Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı.
Federasyonun yeni teknik direktör arayışında Francesco Calzona'nın adı gündeme geldi. HT Spor'un haberine göre İtalyan çalıştırıcı, menajerler aracılığıyla TFF'ye önerildi.
"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEK BİR AYRICALIK OLUR"
Francesco Calzona, Türkiye ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, "Menajerim yaklaşan görev için hazırlıklı olmam konusunda beni uyardı. Slovakya'dan sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olur. Türkiye'den temaslarımız var. Bizim için çok iyi bir deneyim olur." şeklinde konuştu.
ARDA TURAN İDDİASI SON BULDU
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken adaylar arasında Arda Turan'ın da bulunduğu iddia edilmişti..
Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde maç önü toplantısında konuştu. Genç teknik adam, Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştırma hedefinin şu an için gündeminde bulunmadığını belirtti.
Arda Turan'ın açıklamalarını içeren haberimize ulaşmak için TIKLAYINIZ.FRANCESCO CALZONA KİMDİR?
24 Ekim 1968'de İtalya'nın Vibo Valentia kentinde dünyaya gelen Francesco Calzona, antrenörlük kariyerinde uzun yıllar yardımcı teknik direktör olarak görev yaptı.
Maurizio Sarri, Eusebio Di Francesco ve Luciano Spalletti gibi teknik adamlarla çalışan Calzona, 2022 yılında Slovakya Milli Takımı'nın başına geçti.
İtalyan çalıştırıcı, Slovakya'yı EURO 2024'e taşırken turnuvada son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
Şubat 2024'te Napoli'nin teknik direktörlüğünü de üstlenen Calzona, İtalyan kulübündeki görevini sezon sonunda tamamladı. Slovakya Milli Takımı'ndaki görevi ise 2026 yılında sona erdi.