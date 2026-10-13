A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı sürerken İtalyan çalıştırıcı Francesco Calzona gündeme geldi. Son olarak Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adamın menajerler aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) önerildiği öne sürüldü. Calzona, Türkiye ile temasların bulunduğunu belirterek göreve sıcak baktığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) gündemine son olarak İtalyan çalıştırıcı Francesco Calzona'nın geldiği öne sürüldü. Daha önce Napoli ve Slovakya Milli Takımı'nda görev yapan 57 yaşındaki teknik adam, Türkiye ile temasların bulunduğunu belirterek milli takımda çalışmaya olumlu yaklaştığını ifade etti.

Türkiye A Milli Takımı hocalığı adaylarından Calzona (AA) MONTELLA'NIN ARDINDAN YENİ İTALYAN UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan üst üste dört mağlubiyetin ardından TFF, 9 Ekim'de Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı. Federasyonun yeni teknik direktör arayışında Francesco Calzona'nın adı gündeme geldi. HT Spor'un haberine göre İtalyan çalıştırıcı, menajerler aracılığıyla TFF'ye önerildi.

Türkiye A Milli Takımı hocalığı adaylarından Calzona (AA) "TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEK BİR AYRICALIK OLUR" Francesco Calzona, Türkiye ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Menajerim yaklaşan görev için hazırlıklı olmam konusunda beni uyardı. Slovakya'dan sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olur. Türkiye'den temaslarımız var. Bizim için çok iyi bir deneyim olur." şeklinde konuştu.