Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Bahçeli'ye Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından TFF tarafından yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun Bahçeli'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.

GÖRÜŞME MHP GENEL MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu ve Bahçeli makam odasında görüştü. Ziyarete ilişkin fotoğraf Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

TFF'DEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi." denildi.