"DAHA ÇOK SAHADA KALIP KENDİMİ GELİŞTİREBİLİRİM"

Teknik direktörlük kariyerine ilişkin düşüncelerini de paylaşan Arda Turan, genç yaşta daha fazla deneyim kazanmak istediğini ifade etti.

Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim. Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım."

"BU DURUM BENİ ÇOK ÜZÜYOR!"

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Bu durumla ilgili olarak son zamanlarda beni en çok üzen şey, ikna edilmek isteniyormuşum gibi iddialar yansıtılması oldu. Bu gerçekten beni rahatsız ediyor. Ben Türk vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyetimizin vatandaşıyım ve bir şeye ikna olmam gerekiyormuş konumunda olmamalıyım. Sözleşmem süresi boyunca Shakhtar Donetsk'e verdiğim sözler, kulübün ve çocukları için buradayım. Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım." şeklinde konuştu.

Arda Turan'ın Shaktar Donetsk ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.