Arda Turan'dan milli takım teknik direktörlüğü iddialarına yanıt: "Daha çok sahada kalıp gelişebilirim"
Vincenzo Montella'nın görevden ayrılmasının ardından A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı gündeme gelen Arda Turan, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden genç teknik adam, kariyerine ilişkin değerlendirmesinde daha fazla sahada kalıp kendisini geliştirmek istediğini belirtti. Turan, yurt dışında çalışmayı sürdürme düşüncesine de değindi.
A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı anılan Arda Turan, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken teknik direktörlük kariyerini geliştirmeye devam etmek istediğinin mesajını verdi.
ARDA TURAN'DAN MİLLİ TAKIM SÖZLERİ
Milli takım teknik direktörlüğü iddialarına ilişkin konuşan Arda Turan, ismi etrafında oluşan desteğin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.
Turan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum."
"DAHA ÇOK SAHADA KALIP KENDİMİ GELİŞTİREBİLİRİM"
Teknik direktörlük kariyerine ilişkin düşüncelerini de paylaşan Arda Turan, genç yaşta daha fazla deneyim kazanmak istediğini ifade etti.
Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim. Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım."
"BU DURUM BENİ ÇOK ÜZÜYOR!"
Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Bu durumla ilgili olarak son zamanlarda beni en çok üzen şey, ikna edilmek isteniyormuşum gibi iddialar yansıtılması oldu. Bu gerçekten beni rahatsız ediyor. Ben Türk vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyetimizin vatandaşıyım ve bir şeye ikna olmam gerekiyormuş konumunda olmamalıyım. Sözleşmem süresi boyunca Shakhtar Donetsk'e verdiğim sözler, kulübün ve çocukları için buradayım. Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım." şeklinde konuştu.
Arda Turan'ın Shaktar Donetsk ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.