UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, İspanyol temsilcisinin kalitesine vurgu yaparken sarı-kırmızılıların karşılaşmaya büyük bir heyecan ve motivasyonla hazırlandığını ifade etti.

Nijeryalı yıldız, "Barcelona'nın tarihin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorum ve şu anda dünyanın en iyisi" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA ŞU ANDA DÜNYANIN EN İYİSİ"

Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)

"HÜCUM BÖLGESİNDE BASKI KURMALIYIZ"

Barcelona karşısında nasıl bir oyun ortaya koymaları gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaşan Osimhen, rakibin kalitesine karşı hem disiplinli hem de cesur bir mücadele sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Osimhen, "Bu kadar kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynuyorsanız, hem heyecanla hem de ciddiyetle oynamalı ve hücum bölgesinde baskı kurmalısınız" dedi.