Victor Osimhen'den Galatasaray-Barcelona maçı öncesi mesaj: "Sonuç ne olursa olsun başımız dik olacak"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da Victor Osimhen, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Katalan ekibini dünyanın en iyi takımı olarak nitelendiren Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılıların mücadeleye hazır olduğunu vurguladı. Osimhen, maçın sonucu ne olursa olsun sahadan başları dik ayrılacaklarını söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, İspanyol temsilcisinin kalitesine vurgu yaparken sarı-kırmızılıların karşılaşmaya büyük bir heyecan ve motivasyonla hazırlandığını ifade etti.
"BARCELONA ŞU ANDA DÜNYANIN EN İYİSİ"
Barcelona'nın futbol tarihindeki yerine dikkat çeken Osimhen, Katalan ekibinin mevcut performansını değerlendirdi.
Nijeryalı yıldız, "Barcelona'nın tarihin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorum ve şu anda dünyanın en iyisi" ifadelerini kullandı.
"HÜCUM BÖLGESİNDE BASKI KURMALIYIZ"
Barcelona karşısında nasıl bir oyun ortaya koymaları gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaşan Osimhen, rakibin kalitesine karşı hem disiplinli hem de cesur bir mücadele sergilemeleri gerektiğini belirtti.
Osimhen, "Bu kadar kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynuyorsanız, hem heyecanla hem de ciddiyetle oynamalı ve hücum bölgesinde baskı kurmalısınız" dedi.