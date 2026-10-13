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Victor Osimhen'den Galatasaray-Barcelona maçı öncesi mesaj: "Sonuç ne olursa olsun başımız dik olacak"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Victor Osimhen'den Galatasaray-Barcelona maçı öncesi mesaj: "Sonuç ne olursa olsun başımız dik olacak"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da Victor Osimhen, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Katalan ekibini dünyanın en iyi takımı olarak nitelendiren Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılıların mücadeleye hazır olduğunu vurguladı. Osimhen, maçın sonucu ne olursa olsun sahadan başları dik ayrılacaklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, İspanyol temsilcisinin kalitesine vurgu yaparken sarı-kırmızılıların karşılaşmaya büyük bir heyecan ve motivasyonla hazırlandığını ifade etti.

Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)

"BARCELONA ŞU ANDA DÜNYANIN EN İYİSİ"

Barcelona'nın futbol tarihindeki yerine dikkat çeken Osimhen, Katalan ekibinin mevcut performansını değerlendirdi.

Nijeryalı yıldız, "Barcelona'nın tarihin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorum ve şu anda dünyanın en iyisi" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)

"HÜCUM BÖLGESİNDE BASKI KURMALIYIZ"

Barcelona karşısında nasıl bir oyun ortaya koymaları gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaşan Osimhen, rakibin kalitesine karşı hem disiplinli hem de cesur bir mücadele sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Osimhen, "Bu kadar kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynuyorsanız, hem heyecanla hem de ciddiyetle oynamalı ve hücum bölgesinde baskı kurmalısınız" dedi.

Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)

"BU TÜR MAÇLARDA DİRENÇ GÖSTERMEK GEREKİYOR"

Barcelona'nın topa sahip olma gücüne dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın rakibine karşı direnç göstermesinin önemine değindi.

Nijeryalı santrfor, "Topa çok fazla hakim oluyorlar, bu yüzden bu tür maçlarda belli bir direnç göstermek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)

"BARCELONA MAÇI İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Osimhen, takım arkadaşlarıyla aynı heyecanı paylaştığını söyledi.

"Barcelona maçı zor olacak. Ama dürüst olmak gerekirse, takım arkadaşlarım gibi ben de bu karşılaşma için çok heyecanlıyım."

Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)Kasımpaşa maçında Victor Osimhen (IHA)

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN BAŞIMIZ DİK AYRILACAĞIZ"

Galatasaray taraftarının önünde Barcelona ile karşılaşacak olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Osimhen, mücadeleye hazır olduklarını vurguladı.

Nijeryalı yıldız, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hazırız; maçın sonucu ne olursa olsun, başımız dik bir şekilde bu maçtan ayrılacağız. Rams Park'ta Barcelona'ya karşı oynamak muhteşem olacak."

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