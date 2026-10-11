Konyaspor ile Başakşehir Süper Lig'in 7. haftasında 0-0 berabere kaldı: Ev sahibi 5, konuk ekip 8 puanda
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Konya'da oynanan mücadelede iki takım da gol bulamazken, karşılaşmanın ardından ev sahibi ekip puanını 5'e, İstanbul temsilcisi ise 8'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla ev sahibi Konyaspor 5 puana yükselirken, konuk ekip Başakşehir ise 7. hafta sonunda 8 puana ulaştı.
33. dakikada Deniz'in ortasında topla buluşan Gonçalves'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
38. dakikada Deniz'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Toth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
43. dakikada Brnic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Shomurodov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
45. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içinde Rayyan Baniya'nın kafa vuruşunu kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak direkten kornere gitti.
77. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
90+3. dakikada Karbovnik'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.