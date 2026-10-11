Konyaspor ile Başakşehir Süper Lig'in 7. haftasında 0-0 berabere kaldı: Ev sahibi 5, konuk ekip 8 puanda

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Konya'da oynanan mücadelede iki takım da gol bulamazken, karşılaşmanın ardından ev sahibi ekip puanını 5'e, İstanbul temsilcisi ise 8'e yükseltti.