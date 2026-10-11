Çorum deplasmanda Gaziantep'i üçledi: Burak Yılmaz'dan süper başlangıç!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Arca Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 59. dakikada Kyziridis ve 82. dakikada Karsbakk kaydetti. Bu sonuçla Arca Çorum FK puanını 10'a yükseltirken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk etti.
Süper Lig'in 7'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Arca Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla konuk ekip Arca Çorum FK, puanını 10'a yükseltirken, ev sahibi Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
3'üncü dakikada Çorum FK'da sağ köşeden korner kullanan Cengiz Ünder'in ortası savunmadan döndü. Tekrar topu kontrol eden Cengiz'in sert şutu kalecide kaldı.
31'inci dakika sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kerim'in ceza sahasına yaptığı orta savunmadan sekti. Topu önünde bulan Sorescu'nun vuruşu az farkla auta çıktı.
37'nci dakikada orta alandan gelişen Arca Çorum FK atağında Kyziridis'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diomande topu arkasındaki Cengiz'e bıraktı. Müsait pozisyondaki Cengiz'in vuruşu ağlara gitti: 0-1.
55'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine vuran Kozlowski'nin şutu direkten döndü.
56'ncı dakikada Gaziantep FK'da sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun topu sürükleyerek ceza sahasına girip vurduğu şut az farkla auta çıktı.
59'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Arca Çorum FK atağında Ramirez'in ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı ceza sahasına sokularak topu Kyziridis'e gönderdi. Müsait pozisyondaki Kyziridis vuruşu ağlara gitti: 0-2.
81'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Camara'nın müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci kurtardı.
82'nci dakikada sol kanattan gelişen Çorum FK atağında Ramirez'den pası alan Karsbakk, Kyziridis ile paslaşarak ceza sahasına sokuldu. Karsbakk'ın karşı karşıya vuruşu ağlara gitti: 0-3.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Arca Çorum FK'nın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.