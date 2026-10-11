Çorum deplasmanda Gaziantep'i üçledi: Burak Yılmaz'dan süper başlangıç!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Arca Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 59. dakikada Kyziridis ve 82. dakikada Karsbakk kaydetti. Bu sonuçla Arca Çorum FK puanını 10'a yükseltirken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.