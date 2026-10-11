Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Singapur Grand Prix'si, 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, damalı bayrağı gören ilk pilot oldu. Verstappen böylece bu sezon üst üste 2. zaferini elde ederken, Singapur'da ise ilk kez kazanma sevincini yaşadı. Hollandalı pilot ayrıca Formula 1'de 250. yarışına çıktı ve 73. kez kazandı.



Yarışı Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli de üçüncü olarak tamamladı.



Sezonda geride kalan 17 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell 3, Lando Norris ve Max Verstappen 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton de 1'er kez kazandı.



Formula 1'de bir sonraki yarış 23-25 Ekim tarihlerinde ABD'de yapılacak.