Gençlerbirliği Metin Diyadin sonrası yeni hocasını Almanya'da buldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in istifasının ardından teknik direktörlük görevine 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı Bernd Storck'u getirdi. Başkent temsilcisi, tecrübeli teknik adam ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.