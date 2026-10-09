Fenerbahçe , Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın saat 19.00'da Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kafile, karşılaşma için saat 18.45'te Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertlileri havalimanında taraftarlar karşıladı. Havalimanında tezahüratlarla karşılanan ekip kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Otele gelen sarı-lacivertliler, burada bekleyen taraftarı selamlayıp, odalarına geçti.