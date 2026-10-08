Formula 1'in Türkiye'ye dönüşü öncesi Osman Aşkın Bak İstanbul Park'ta direksiyona geçti: Yarış 1-3 Ekim 2027'de
Formula 1'in 5 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüşü öncesinde hazırlıklar sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1-3 Ekim 2027'de gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si öncesinde TOSFED İstanbul Park'ı ziyaret ederek pistte sürüş yaptı. Bakan Bak, milli ralli pilotu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen ile de pist heyecanı yaşadı.
Türkiye'nin yeniden Formula 1 takvimine dönmesi için İstanbul Park'taki hazırlıklar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde TOSFED İstanbul Park'ı ziyaret etti.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ile pistte yürütülen hazırlıkları inceleyen Bakan Bak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye, 2027'den itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
YARIŞ KIYAFETİNİ GİYDİ, KASKINI TAKTI
Bakan Bak, İstanbul Park'taki incelemeleri sırasında FIA 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonu milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen ile bir araya geldi.
Sporcularla sohbet eden Bak, daha sonra yarış kıyafetini giyerek kaskını taktı ve pistteki sürüş etkinliğine katıldı.
ALİ TÜRKKAN'IN YANINDA ÖZEL ETABA ÇIKTI
Osman Aşkın Bak ilk olarak İstanbul Park'taki ralli parkurunda Ali Türkkan'ın kullandığı araca bindi.
Türkkan'ın yanında yardımcı pilot koltuğuna oturan Bakan Bak, toprak zeminli özel etapta tur attı.
Bakan Bak daha sonra drift sporcusu Abbas Çimen'in aracına geçti.
Çimen'in kullandığı araçla piste çıkan Bak, bu kez drift deneyimi yaşadı.
BU KEZ DİREKSİYONA BAKAN BAK GEÇTİ
Ali Türkkan ve Abbas Çimen'e teşekkür eden Bakan Bak, ardından sürücü koltuğuna geçti.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile birlikte Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin gerçekleştirileceği İstanbul Park'ta sürüş yapan Bak, pistte tur attı.
Pist sürüşünün ardından İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek modernizasyon çalışmaları değerlendirildi.
FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRIX'Sİ 1-3 EKİM 2027'DE
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı olarak gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
TOSFED İstanbul Park böylece 5 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 araçlarına ev sahipliği yapacak.
Türkiye'nin Formula 1 takvimindeki yeni dönemi yalnızca 2027 yarışıyla sınırlı kalmayacak. İstanbul Park'ın 2027'den itibaren 5 yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapması planlanıyor.