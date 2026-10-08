Türkiye'nin yeniden Formula 1 takvimine dönmesi için İstanbul Park'taki hazırlıklar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde TOSFED İstanbul Park'ı ziyaret etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ile pistte yürütülen hazırlıkları inceleyen Bakan Bak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye, 2027'den itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

YARIŞ KIYAFETİNİ GİYDİ, KASKINI TAKTI

Bakan Bak, İstanbul Park'taki incelemeleri sırasında FIA 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonu milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen ile bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden Bak, daha sonra yarış kıyafetini giyerek kaskını taktı ve pistteki sürüş etkinliğine katıldı.

ALİ TÜRKKAN'IN YANINDA ÖZEL ETABA ÇIKTI

Osman Aşkın Bak ilk olarak İstanbul Park'taki ralli parkurunda Ali Türkkan'ın kullandığı araca bindi.

Türkkan'ın yanında yardımcı pilot koltuğuna oturan Bakan Bak, toprak zeminli özel etapta tur attı.

Bakan Bak daha sonra drift sporcusu Abbas Çimen'in aracına geçti.

Çimen'in kullandığı araçla piste çıkan Bak, bu kez drift deneyimi yaşadı.