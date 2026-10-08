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A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrılıyor: İtalyan basını duyurdu! Yerine yerli hoca

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrılıyor: İtalyan basını duyurdu! Yerine yerli hoca

2026 Dünya Kupası'ndaki beklentilerin ardından UEFA Uluslar Ligi'nde de galibiyet yüzü göremeyen A Milli Futbol Takımı'nda gözler TFF'ye çevrildi. İtalyan basını Vincenzo Montella'nın görevden alınmasının an meselesi olduğunu yazarken, yerine sürpriz bir şekilde Arda Turan'ın gelebileceğini öne sürüldü.

2026 Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayaman A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde de çıktığı maçlardan puan alamadı.

4'TE 0 YAPTI

Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, 4'te 0 yaparak A Ligi'nde son sırada yer aldı.

Vincenzo MontellaVincenzo Montella

GÖZLER TFF'DE

Müsabakaların ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella hakkında alacağı karara çevrildi.

Federasyonun yapacağı toplantının ardından, deneyimli çalıştırıcının geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrılıyor: İtalyan basını duyurdu! Yerine yerli hoca - 1

İTALYANLARDAN OLAY İDDİA

Öte yandan İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Montella'nın görevden alınmasının an meselesi olduğunu iddia etti.

Arda TuranArda Turan

ARDA TURAN GELİŞMESİ

52 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılması halinde ise yerine sürpriz bir ismin geçebileceği aktarıldı.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceği öne sürüldü.

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrılıyor: İtalyan basını duyurdu! Yerine yerli hoca - 2

HEM SHAKHTAR HEM MİLLİ TAKIM

39 yaşındaki teknik adamın, hem Shakhtar'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırma ihtimalinin bulunduğu gelen haberler arasında.

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrılıyor: İtalyan basını duyurdu! Yerine yerli hoca - 3

40 MAÇLIK PERFORMANS

Eylül 2023'te A Milli Futbol Takımı'nda göreve gelen Montella, 40 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

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