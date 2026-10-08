A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrılıyor: İtalyan basını duyurdu! Yerine yerli hoca

2026 Dünya Kupası'ndaki beklentilerin ardından UEFA Uluslar Ligi'nde de galibiyet yüzü göremeyen A Milli Futbol Takımı'nda gözler TFF'ye çevrildi. İtalyan basını Vincenzo Montella'nın görevden alınmasının an meselesi olduğunu yazarken, yerine sürpriz bir şekilde Arda Turan'ın gelebileceğini öne sürüldü.