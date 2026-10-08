A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrılıyor: İtalyan basını duyurdu! Yerine yerli hoca
2026 Dünya Kupası'ndaki beklentilerin ardından UEFA Uluslar Ligi'nde de galibiyet yüzü göremeyen A Milli Futbol Takımı'nda gözler TFF'ye çevrildi. İtalyan basını Vincenzo Montella'nın görevden alınmasının an meselesi olduğunu yazarken, yerine sürpriz bir şekilde Arda Turan'ın gelebileceğini öne sürüldü.
2026 Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayaman A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde de çıktığı maçlardan puan alamadı.
4'TE 0 YAPTI
Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, 4'te 0 yaparak A Ligi'nde son sırada yer aldı.
GÖZLER TFF'DE
Müsabakaların ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella hakkında alacağı karara çevrildi.
Federasyonun yapacağı toplantının ardından, deneyimli çalıştırıcının geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.
İTALYANLARDAN OLAY İDDİA
Öte yandan İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Montella'nın görevden alınmasının an meselesi olduğunu iddia etti.