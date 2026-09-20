İSTANBUL'DA İLK YARIŞI Yarıştığı dönemde İstanbul'daki en unutulmaz anına ilişkin soruyu yanıtlayan Massa, "Sanırım hepsi diye cevap veririm. 2006, 2007 ve 2008'deki yarışların hiçbiri benim için unutulabilir değildi. Hepsi çok güzeldi. İstanbul Park'ın dünyadaki en iyi pistlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu pistte yarışmak çok büyük bir keyif. Ancak hangisinin en özel olduğunu sorarsanız, herhalde ilk galibiyetim derim. Çünkü ilklerin her zaman özel bir yanı vardır. 2006 yılında İstanbul'da ilk kez kazandığım yarış, benim için unutulmayacak bir andı." diye konuştu.

"BURADA YARIŞACAK PİLOTLAR İYİ HAZIRLANMALI" İstanbul'da yarışacak Formula 1 pilotlarına tavsiyelerde bulunan Felipe Massa, "Yeni pilotlar bu piste gelip burada yarışacaklarsa çok iyi hazırlanmalılar. Çünkü burası kolay bir pist değil. Bu pistte koordinasyon, yüksek hız ve üç farklı sektörün özellikleri bir arada bulunuyor. Özellikle ilk sektörde kör noktalar var. Virajların apekslerini göremiyorsunuz. Yokuş yukarı ve yokuş aşağı bölümler bulunuyor. İstanbul Park, birçok farklı özelliğin birleşiminden oluşan bir pist. Burada hem iyi bir pilot olmanız hem de otomobili nasıl kullanacağınızı çok iyi planlamanız gerekiyor. Yeni başlayacak pilotlara verebileceğim en önemli tavsiye bu olur." sözlerini sarf etti.

YENİ NESİL ARAÇLARA İLİŞKİN Formula 1'in yeni nesil araçlarını da değerlendiren Massa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni nesil araçlar, benim dönemimdeki araçlardan daha farklı. Artık çok daha büyük güçler, daha kompakt boyutlardaki araçlarla ortaya konulabiliyor. Bu tür araçlar genellikle kullanması çok keyifli otomobiller oluyor. Dolayısıyla pilotlar için de büyük bir keyif olacaktır. Çok başarılı yarışların düzenleneceğini ve çok büyük bir şov ortaya çıkacağını düşünüyorum."