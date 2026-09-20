İstanbul'un Kralı Felipe Massa yıllar sonra İstanbul Park'a döndü! Formula 1 Türkiye GP için dikkat çeken sözler
Formula 1'in efsane pilotlarından Felipe Massa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı organizasyonuyla 3 kez zafere ulaştığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluştu. Formula 1'in 2027'de Türkiye'ye dönüşünü değerlendiren Massa, İstanbul Park'ın yeniden takvimde yer almasının çok güzel olduğunu söyledi.
Formula 1'in efsane pilotlarından Felipe Massa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı organizasyonuyla 3 kez zafer kazandığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluştu.
İstanbul'da 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kazandığı 3 zaferle "İstanbul'un Kralı" unvanını alan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde ve TOSFED iş birliğiyle TOSFED İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşarak test sürüşü gerçekleştirdi.
Etkinlikte piste inerek tribündeki hayranlarını selamlayan Massa, ardından spor otomobille pistte test sürüşü yaptı. Massa, Formula 1'in yeniden Türkiye'ye dönüşünü de değerlendirerek efsaneleştiği pistin tekrar takvime dönmesinin heyecan verici olduğunu belirtti.
İSTANBUL HAKKINDA
İstanbul'u yeniden ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Massa, "Bu kadar uzun bir sürenin ardından İstanbul'u yeniden görmek gerçekten mutluluk verici. Tekrar pistte olduğum için de çok mutluyum. Hem sponsorların hem de organizatörlerin bu harika pisti yeniden Formula 1 takvimine dahil etmek için gösterdikleri çabadan dolayı çok memnunum. Dün şehri yeniden ziyaret etme şansım oldu. İstanbul'la ilgili daha önceden bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Sözün özü, burada olmak çok güzel." dedi.
"TÜRKİYE'NİN YENİDEN TAKVİMDE BULUNMASI GÜZEL"
İstanbul'un Formula 1 takviminde yeniden yer almasını değerlendiren Massa, "Bu, çok büyük bir başarı. Formula 1'in İstanbul'da yeniden takvimde yer alması çok önemli. Formula 1 zaten her geçen yıl büyüyen bir organizasyon. Dolayısıyla İstanbul'un ve Türkiye'nin yeniden Formula 1 takviminde bulunması çok güzel. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren hemen tükeneceğini düşünüyorum. Umarım ben de buraya gelir, yarışı takip ederim ve bu güzel ülkedeki yarışa destek olabilirim." ifadelerini kullandı.