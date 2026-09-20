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İstanbul'un Kralı Felipe Massa yıllar sonra İstanbul Park'a döndü! Formula 1 Türkiye GP için dikkat çeken sözler

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'un Kralı Felipe Massa yıllar sonra İstanbul Park'a döndü! Formula 1 Türkiye GP için dikkat çeken sözler

Formula 1'in efsane pilotlarından Felipe Massa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı organizasyonuyla 3 kez zafere ulaştığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluştu. Formula 1'in 2027'de Türkiye'ye dönüşünü değerlendiren Massa, İstanbul Park'ın yeniden takvimde yer almasının çok güzel olduğunu söyledi.

Formula 1'in efsane pilotlarından Felipe Massa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı organizasyonuyla 3 kez zafer kazandığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluştu.

İstanbul'da 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kazandığı 3 zaferle "İstanbul'un Kralı" unvanını alan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde ve TOSFED iş birliğiyle TOSFED İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşarak test sürüşü gerçekleştirdi.

Etkinlikte piste inerek tribündeki hayranlarını selamlayan Massa, ardından spor otomobille pistte test sürüşü yaptı. Massa, Formula 1'in yeniden Türkiye'ye dönüşünü de değerlendirerek efsaneleştiği pistin tekrar takvime dönmesinin heyecan verici olduğunu belirtti.

İstanbul'un Kralı Felipe Massa yıllar sonra İstanbul Park'a döndü! Formula 1 Türkiye GP için dikkat çeken sözler - 1

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'u yeniden ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Massa, "Bu kadar uzun bir sürenin ardından İstanbul'u yeniden görmek gerçekten mutluluk verici. Tekrar pistte olduğum için de çok mutluyum. Hem sponsorların hem de organizatörlerin bu harika pisti yeniden Formula 1 takvimine dahil etmek için gösterdikleri çabadan dolayı çok memnunum. Dün şehri yeniden ziyaret etme şansım oldu. İstanbul'la ilgili daha önceden bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Sözün özü, burada olmak çok güzel." dedi.

İstanbul'un Kralı Felipe Massa yıllar sonra İstanbul Park'a döndü! Formula 1 Türkiye GP için dikkat çeken sözler - 2

"TÜRKİYE'NİN YENİDEN TAKVİMDE BULUNMASI GÜZEL"

İstanbul'un Formula 1 takviminde yeniden yer almasını değerlendiren Massa, "Bu, çok büyük bir başarı. Formula 1'in İstanbul'da yeniden takvimde yer alması çok önemli. Formula 1 zaten her geçen yıl büyüyen bir organizasyon. Dolayısıyla İstanbul'un ve Türkiye'nin yeniden Formula 1 takviminde bulunması çok güzel. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren hemen tükeneceğini düşünüyorum. Umarım ben de buraya gelir, yarışı takip ederim ve bu güzel ülkedeki yarışa destek olabilirim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Kralı Felipe Massa yıllar sonra İstanbul Park'a döndü! Formula 1 Türkiye GP için dikkat çeken sözler - 3

İSTANBUL'DA İLK YARIŞI

Yarıştığı dönemde İstanbul'daki en unutulmaz anına ilişkin soruyu yanıtlayan Massa, "Sanırım hepsi diye cevap veririm. 2006, 2007 ve 2008'deki yarışların hiçbiri benim için unutulabilir değildi. Hepsi çok güzeldi. İstanbul Park'ın dünyadaki en iyi pistlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu pistte yarışmak çok büyük bir keyif. Ancak hangisinin en özel olduğunu sorarsanız, herhalde ilk galibiyetim derim. Çünkü ilklerin her zaman özel bir yanı vardır. 2006 yılında İstanbul'da ilk kez kazandığım yarış, benim için unutulmayacak bir andı." diye konuştu.

İstanbul'un Kralı Felipe Massa yıllar sonra İstanbul Park'a döndü! Formula 1 Türkiye GP için dikkat çeken sözler - 4

"BURADA YARIŞACAK PİLOTLAR İYİ HAZIRLANMALI"

İstanbul'da yarışacak Formula 1 pilotlarına tavsiyelerde bulunan Felipe Massa, "Yeni pilotlar bu piste gelip burada yarışacaklarsa çok iyi hazırlanmalılar. Çünkü burası kolay bir pist değil. Bu pistte koordinasyon, yüksek hız ve üç farklı sektörün özellikleri bir arada bulunuyor. Özellikle ilk sektörde kör noktalar var. Virajların apekslerini göremiyorsunuz. Yokuş yukarı ve yokuş aşağı bölümler bulunuyor. İstanbul Park, birçok farklı özelliğin birleşiminden oluşan bir pist. Burada hem iyi bir pilot olmanız hem de otomobili nasıl kullanacağınızı çok iyi planlamanız gerekiyor. Yeni başlayacak pilotlara verebileceğim en önemli tavsiye bu olur." sözlerini sarf etti.

İstanbul'un Kralı Felipe Massa yıllar sonra İstanbul Park'a döndü! Formula 1 Türkiye GP için dikkat çeken sözler - 5

YENİ NESİL ARAÇLARA İLİŞKİN

Formula 1'in yeni nesil araçlarını da değerlendiren Massa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni nesil araçlar, benim dönemimdeki araçlardan daha farklı. Artık çok daha büyük güçler, daha kompakt boyutlardaki araçlarla ortaya konulabiliyor. Bu tür araçlar genellikle kullanması çok keyifli otomobiller oluyor. Dolayısıyla pilotlar için de büyük bir keyif olacaktır. Çok başarılı yarışların düzenleneceğini ve çok büyük bir şov ortaya çıkacağını düşünüyorum."

İstanbul'un Kralı Felipe Massa yıllar sonra İstanbul Park'a döndü! Formula 1 Türkiye GP için dikkat çeken sözler - 6

FORMULA 1 2027'DE İSTANBUL'DA

TOSFED tarafından işletilen TOSFED İstanbul Park, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ile yeniden takvimdeki yerini alacak.

Formula 1'in açıkladığı resmi 2027 takvimine göre yarış hafta sonu 1 Ekim'de başlayacak, Türkiye Grand Prix'si ise 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Yeni anlaşma kapsamında İstanbul Park, 2027'den 2031 sezonunun sonuna kadar 5 yıl boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

#Formula 1 #Felipe Massa
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