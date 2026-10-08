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Anthony Taylor'dan ilk atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Anthony Taylor'dan ilk atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Tutuklu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ardından Anthony Taylor ilk atamalarını gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. MHK'nin istifası sonrası Anthony Taylor ilk atamalarını gerçekleştirdi.

Anthony Taylor'dan ilk atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu - 1

HAFTANIN HAKEMLERİ

9 Ekim Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

Anthony Taylor'dan ilk atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu - 2

MHK AÇIKLAMIŞTI

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakem atamalarının Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yapılacağını açıklamıştı. Trendyol 1. Lig'de ise atama sürecini Alan Snoddy'nin değerlendirmeleri belirledi.

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