Anthony Taylor'dan ilk atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Tutuklu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ardından Anthony Taylor ilk atamalarını gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. MHK'nin istifası sonrası Anthony Taylor ilk atamalarını gerçekleştirdi.
HAFTANIN HAKEMLERİ
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
MHK AÇIKLAMIŞTI
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakem atamalarının Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yapılacağını açıklamıştı. Trendyol 1. Lig'de ise atama sürecini Alan Snoddy'nin değerlendirmeleri belirledi.