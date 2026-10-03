Beşiktaş’ta Serdal Adalı yönetimine ibra

Beşiktaş Kulübü’nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Yeni mali yılın konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.