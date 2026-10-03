Beşiktaş’ta Serdal Adalı yönetimine ibra
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Beşiktaş Kulübü’nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Yeni mali yılın konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri görüşüldükten sonra genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.
Yapılan oylamanın ardından Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
Toplantıda ayrıca, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.