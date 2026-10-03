TFF'den MHK açıklaması! Ferhat Gündoğdu sonrası yeni kurul için çalışmalar başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına yönelik çalışmaların başladığını açıkladı. Yeni başkan ve üyeler belirlenene kadar 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarını Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin yapacak. TFF, yeni kurulun atamalarının ilerleyen günlerde duyurulacağını bildirdi.