Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Türk futbolunda kapsamlı temizlik çağrısı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 'Hakemler Dosyası' hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Adlı, gerekirse liglerin ertelenmesi gerektiğini belirtti. İşte açıklamanın detayları...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda gündeme gelen hakemler dosyasına ilişkin kapsamlı bir temizlik yapılması gerektiğini söyledi. TRT Spor'da konuşan Adalı, sürecin eksiksiz tamamlanması için gerekirse liglerin iki hafta ertelenmesini önerdi ve aynı tartışmaların yeniden yaşanmaması gerektiğini vurguladı.
"HER ZAMAN SÖYLEDİM"
"Adli süreç devam ederken bu konu hakkında konuşmamız ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı şeyleri konuşmamak da olmuyor. Başkanlığım süresince MHK'de düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Her zaman söyledim, bu Beşiktaş ile ilgili olmaktan öte Türk futbolun içinde olduğu duruma etki eden bir durum. Bugün geldiğimiz noktada, son 1 senede diyeyim, ne söylediysek onun paralelinde iş adli mercilere götürüldü. Şu anda da 7-8 kişi herhalde sorgulanıyor. İlk gün de söyledim, önceliğimiz Beşiktaş, kendi kulübüm için arayışım var ama Türk insanının futboldan başka zevki yok, bu zevkiyle kimsenin oynamasına müsaade edilmemesi lazım diyordum ve gereken operasyon yapıldı. Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi. Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi, beklentim bu. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Konu adli mercilerde. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum."
"DİBİNE İNİLSİN DEMİŞTİM"
"Operasyon, bu hadise ilk başladığında Ertuğrul Başkan ile konuştum, Kulüpler Birliği olarak bir araya gelelim. Bu iş bugünden yarına bitecek görünmüyor. 'Dibine inilsin' demiştim, inilirse 3-5 günde sonuç alınacağını zannetmiyorum. Bir an önce Kulüpler Birliği olarak bir araya gelip istişare yapmamız lazım. Ertuğrul Başkan ile konuştum. Dursun Başkan yurt dışındaydı, dönsün bir araya gelelim. Pazartesi herkes müsait olursa bir araya geleceğiz."