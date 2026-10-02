"Kulüpler Birliği olarak masaya yatırmamız lazım. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. İnsanların kulağına hiç hoş gelmeyecek ama şu milli aradan sonra, her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bu kadar bir şeye başlandı, komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım. Önümüzdeki 1 haftayı düşünecek olursak, 3 haftada bir şeyler ortaya çıkar. Herkes fikrini söyler, bir noktaya gelinir. MHK bugüne kadar hala istifa etmiş değil."

"Kulüplerin illaki önerisi oluyor. Önerilerin yarısı gerçekleşiyor, yarısı gerçekleşmiyor. Nihayetinde TFF yönetimi seçiyoruz. MHK bağımsız diyoruz ama gördüğümüz tapeler gösteriyor ki çok bağımsız hali yokmuş. 6 aydır 1 senedir söylüyoruz, çıktı ortaya. Mevcut durum nasıl aksiyon alacak, onu bir görmemiz lazım. Koskoca Türkiye, merak edilmesin, 3 hafta içinde üstesinden gelinir. Ortak akılla beraber irade ortaya konsun. İrade ortaya konmuş vaziyette. Adalet Bakanımız düşüncelerini anlatan çok güzel bir tweet paylaştı. İnşallah sonuna kadar gider ve Türk futbolu nefes alır. Hiçbirimizin, ben de dahil futbolun haricinde neşemiz, zevkimiz yok."

MHK BAŞKANI HAKKINDA

"Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir. Şu iş yüzde yüz dibine kadar inilmeden gerekirse biz 1 hafta daha oynamayalım. Bu temizlik yapılsın."

YABANCI HAKEM DURUMU

"Kulüpler Birliği'nde bunu gündeme getireceğim. Böyle bir düşünce kafamda var. Aşağı yukarı hakemlerin yarıdan fazlası ifade verdi, ifadeye çağrıldı. O psikolojideki hakemin iyi yönetse birileri konuşacak. Yabancı hakem takviyesi olabilir. Bu TFF'nin alacağı bir karar. Daha sağlıklı şekilde ligi nasıl bitirebiliriz diye düşünüyorsak yabancı hakem ve yabancı VAR ile ligi daha problemsiz bitirebiliriz."