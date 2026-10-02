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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Türk futbolunda kapsamlı temizlik çağrısı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Türk futbolunda kapsamlı temizlik çağrısı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 'Hakemler Dosyası' hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Adlı, gerekirse liglerin ertelenmesi gerektiğini belirtti. İşte açıklamanın detayları...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda gündeme gelen hakemler dosyasına ilişkin kapsamlı bir temizlik yapılması gerektiğini söyledi. TRT Spor'da konuşan Adalı, sürecin eksiksiz tamamlanması için gerekirse liglerin iki hafta ertelenmesini önerdi ve aynı tartışmaların yeniden yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Türk futbolunda kapsamlı temizlik çağrısı - 1

"HER ZAMAN SÖYLEDİM"

"Adli süreç devam ederken bu konu hakkında konuşmamız ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı şeyleri konuşmamak da olmuyor. Başkanlığım süresince MHK'de düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Her zaman söyledim, bu Beşiktaş ile ilgili olmaktan öte Türk futbolun içinde olduğu duruma etki eden bir durum. Bugün geldiğimiz noktada, son 1 senede diyeyim, ne söylediysek onun paralelinde iş adli mercilere götürüldü. Şu anda da 7-8 kişi herhalde sorgulanıyor. İlk gün de söyledim, önceliğimiz Beşiktaş, kendi kulübüm için arayışım var ama Türk insanının futboldan başka zevki yok, bu zevkiyle kimsenin oynamasına müsaade edilmemesi lazım diyordum ve gereken operasyon yapıldı. Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi. Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi, beklentim bu. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Konu adli mercilerde. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Türk futbolunda kapsamlı temizlik çağrısı - 2

"DİBİNE İNİLSİN DEMİŞTİM"

"Operasyon, bu hadise ilk başladığında Ertuğrul Başkan ile konuştum, Kulüpler Birliği olarak bir araya gelelim. Bu iş bugünden yarına bitecek görünmüyor. 'Dibine inilsin' demiştim, inilirse 3-5 günde sonuç alınacağını zannetmiyorum. Bir an önce Kulüpler Birliği olarak bir araya gelip istişare yapmamız lazım. Ertuğrul Başkan ile konuştum. Dursun Başkan yurt dışındaydı, dönsün bir araya gelelim. Pazartesi herkes müsait olursa bir araya geleceğiz."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Türk futbolunda kapsamlı temizlik çağrısı - 3

LİGİ ERTELEME TALEBİ

"Kulüpler Birliği olarak masaya yatırmamız lazım. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. İnsanların kulağına hiç hoş gelmeyecek ama şu milli aradan sonra, her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bu kadar bir şeye başlandı, komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım. Önümüzdeki 1 haftayı düşünecek olursak, 3 haftada bir şeyler ortaya çıkar. Herkes fikrini söyler, bir noktaya gelinir. MHK bugüne kadar hala istifa etmiş değil."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Türk futbolunda kapsamlı temizlik çağrısı - 4

"KOSKOCA TÜRKİYE..."

"Kulüplerin illaki önerisi oluyor. Önerilerin yarısı gerçekleşiyor, yarısı gerçekleşmiyor. Nihayetinde TFF yönetimi seçiyoruz. MHK bağımsız diyoruz ama gördüğümüz tapeler gösteriyor ki çok bağımsız hali yokmuş. 6 aydır 1 senedir söylüyoruz, çıktı ortaya. Mevcut durum nasıl aksiyon alacak, onu bir görmemiz lazım. Koskoca Türkiye, merak edilmesin, 3 hafta içinde üstesinden gelinir. Ortak akılla beraber irade ortaya konsun. İrade ortaya konmuş vaziyette. Adalet Bakanımız düşüncelerini anlatan çok güzel bir tweet paylaştı. İnşallah sonuna kadar gider ve Türk futbolu nefes alır. Hiçbirimizin, ben de dahil futbolun haricinde neşemiz, zevkimiz yok."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Türk futbolunda kapsamlı temizlik çağrısı - 5

MHK BAŞKANI HAKKINDA

"Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir. Şu iş yüzde yüz dibine kadar inilmeden gerekirse biz 1 hafta daha oynamayalım. Bu temizlik yapılsın."

YABANCI HAKEM DURUMU

"Kulüpler Birliği'nde bunu gündeme getireceğim. Böyle bir düşünce kafamda var. Aşağı yukarı hakemlerin yarıdan fazlası ifade verdi, ifadeye çağrıldı. O psikolojideki hakemin iyi yönetse birileri konuşacak. Yabancı hakem takviyesi olabilir. Bu TFF'nin alacağı bir karar. Daha sağlıklı şekilde ligi nasıl bitirebiliriz diye düşünüyorsak yabancı hakem ve yabancı VAR ile ligi daha problemsiz bitirebiliriz."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Türk futbolunda kapsamlı temizlik çağrısı - 6

"NECİP VE ERSİN'E DE OLDU"

"Bahis, Türkiye'de yasal olmayan bir şey değil, devletin müsaade ettiği, şartlarını belirlediği bahis şirketleri var. İllegal bahis değil, onu da insanlara anlatmak lazım. Kendi yöneticilerimi biliyorum. Bu işlerle alakaları yok. Aynı şeyi Necip'te, Ersin'de yaşadık. Bu işlerle alakaları da yok. Belki bu listede de başkasının ismiyle hesap açılmıştır. Hakikaten oynadı mı oynamadı mı Savcılık artık ele aldı, doğrusu neyse en kısa zamanda çıkar ortaya."

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