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Serdal Adalı Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Serdal Adalı Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor’da siyah-beyazlıların gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transferlerden hakem kararlarına, Bankalar Birliği borcundan stat kapasitesine kadar birçok konuda konuşan Adalı, Hapoel Beer-Sheva maçının büyük ihtimalle Batum’da seyircili oynanacağını açıkladı. Devre arasında takviyelerin süreceğini belirten Adalı, “Orkun bizim kırmızı çizgimiz” dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da siyah-beyazlıların gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transferde Vlahovic ve Trossard sürecinin perde arkasını anlatan Adalı, ocak ayında yeni hamlelerin geleceğini duyurdu. Hakem kararlarına sert tepki gösteren Adalı, Bankalar Birliği borcunun 52 milyon euroya düştüğünü belirtirken Hapoel Beer-Sheva maçının da büyük ihtimalle Batum'da seyircili oynanacağını açıkladı.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

"ÖZEN ITALIANO İÇİN ÇOK ISRARCI OLDU"

Önder Özen ve bizimkilerin yaptığı teknik direktör listesinde üç isim ortaktı. Vincenzo Italiano da bu isimlerden biriydi. Hocanın avukatları da Napoli'yle anlaşacaklarını söyleyince başka isimlere yöneldik. Italiano'nun Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberini alınca Önder Özen, İtalya'ya gitti. Allah da işimizi rast getirdi, yüzümüze baktı. İki gün içinde anlaştık, aldık ve geldik. Önder Özen, Italiano konusunda çok ısrarcı oldu.Tüm planlamayı, kadro yapılanmasını Önder Özen'le yaptık. Anlaşmadan önce de Önder Hoca zaten Allah var, hazırlığını yapmıştı. Sergen Yalçın döneminde Eduard Graf çalışmaya devam etti, raporlarını, izleme sonuçlarını düzenli olarak yollamaya devam etti. Önder Özen göreve başladığında bana Graf'ın durumunu sordu. Çağır, görüşün dedim. O da bu sene çoğu transferde etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde Ocak ayında gündemimize gelebilecek oyuncularla ilgili bir toplantı yaptık. Eksikliklerimiz var. Listeler var. Italiano da bir çalışma yaptı.

Serdal Adalı Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim" - 1

"MAAŞINI ÖDEMEDİĞİMİZ BİR OYUNCU YOK"

Otuz dört oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Normalde kulüplerde, menajer gidip oyuncuyla görüşür ama bizde ben konuştum, yapmak istediklerimizi anlattık, onlara da mantıklı geldi. Bazılarına maaşının yarısını verip yolladık, bazılarına para vermedik. Bu sezon artık bizde oynamayan ve hala maaşını ödemediğimiz bir oyuncu kalmadı.

VLAHOVIC SÖZLERİ

Dusan Vlahovic'in bize gelmesinde hocamızın da Vincenzo Italiano olması avantaj oldu. Hocamıza "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim" dedim. İşin aslına bakacak olursak Vlahovic'in transferinde listeyi Italiano'yla paylaştığımızda Vlahovic'in ismini görünce zaman alacağını düşündü. Tabii Italiano hocanın bizde olması muazzam bir avantaj oldu. Teklif vermeyen kulüp kalmadı Dusan'a. Juventus son haftaya kadar masadan kalkmadı. Zaman aldı ama ben çok umutluydum geleceğinden.

Serdal Adalı Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim" - 2

NICOLAS RASKIN AÇIKLAMASI

Nicolas Raskin'i üç transfer dönemidir kadromuza katmak istedik ancak her seferinde son anda bir sorun çıktı. Son görüşmelerin olduğu gün de maçı vardı ve oynatıldı. Transferin yetişip yetişmeyeceğini düşündük ama olmadı.

"BÜTÜN OYUNCULARA KEFİLİM"

Trossard için geçen sene de son dakikaya kadar uğraşmıştık. Arsenal artık bu sene bu işin peşini bırakmayacağımı anladı. Gördüğünüz oyuncular normal bir sezonda transfer edilmedi; Dünya Kupası'nda olmaları işimizi çok zorlaştırdı. Beşiktaş'taki bütün oyuncuların adamlıklarına %100 kefilim.

"EN ZORLU FİKSTÜR BİZDE"

Niyeyse 2-3 senedir en zorlu fikstür bize geliyor. Geçen sene de gittik en zorlu numarayı çektik. Kısmetsizlik. Lig fikstürü torbadan çekiliyor, bizim kısmetsizliğimiz.

Serdal Adalı Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim" - 3

"MİLLİ ARA SONRASI DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Sahadaki kadronun dokuz oyuncusu yeni, zaman zaman bu sayı on oluyor; hoca da yeni. Sıkıntılı bir dönem geçireceğimizi düşünüyordum. 'Milli maç arasına kadar fazla yara almadan gelebilirsek işimiz çok daha kolaylaşır.' diyorduk. Geçirdiğimiz altı hafta, hem oyun hem de uyum açısından beklediğimin üstünde oldu. Beşiktaş, bu milli aradan sonra çok daha iyi olacak.

DİKİLİTAŞ AÇIKLAMASI

İki yılda bir seçim yapılması bana çok mantıklı geldi. Divanla oturduğumuzda da 'Bunu iki yıla indirelim; bir başkan iki yılın sonunda bir şeyler yapıp başarılı olursa devam eder.' dedim. Tüzük değişikliği yaparak başkanlık süresini 2 yıla indirmek ve yönetim kurulu listesini artırmak istiyorduk, olmadı. Dikilitaş'ın da temel atma törenini seçimden sonraya bıraktık.

"BİZİM 6 GOLÜMÜZ İPTAL EDİLDİ"

Bu sezon 6 golümüz iptal edildi. Kimsenin itiraz edemeyeceği goller iptal edildi. 8 gol atan takım var, bizim 6 golümüz iptal edildi. O maçlardan birini alsak zaten lider olacaktık. 30. dakikadaki penaltıyı ver, ondan sonra denge sağlamak için uğraşma. Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor fikri oluştu bizde artık. Bu şekilde gidersek hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra oturur hep beraber üzülürüz.

Serdal Adalı Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim" - 4

MHK SÖZLERİ

Mevcut MHK ile niye bu kadar zorluyorlar anlamış değilim. Federasyon yurt dışından hakem hocası getirdi. Federasyonun yaptığı iyi işleri söylemekten vakit kalmıyor. Her maçtan sonra hakem konuşmaktan memnun değiliz.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

VAR bize maalesef yok. Yayıncı kuruluştaki pozisyonları VAR'a gönderen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar var. Derbide Vlahovic'i gösterdikleri pozisyonda 'Rakip oyuncunun görüntüleri yok mu?' diye sordum. 'O sırada yönetmen başka bir şey çekiyormuş' dediler.

BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Başkan olduğumda Bankalar Birliği'ne yaklaşık 120-130 milyon euro borcumuz vardı. Şu an bu borç 52 milyon euro seviyesinde. 2025'te ödediğimiz faiz 50 milyon euroydu. Şu an istersek Bankalar Birliği'nden çıkabiliriz. Yeni görev süremizin sonuna geldiğimizde borçlanmayı durdurup kademeli olarak azaltacağımız bir noktaya geleceğiz.

SPONSORLUK SÖZLERİ

Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Dün akşam 'Basketbolda neden sponsor yok?' diye sordular. Maalesef bizim camiada bu iş olmuyor; kapısını çalmadığımız kimse kalmadı. Rahmi Bey'in dışında el atan da yok.

"KASIM SONU KOLTUKLAR YETİŞECEK"

Tüpraş Stadyumu'nda kapasiteyi artırmak için bir çalışmamız var. Kuzey ve Güney tribünlerinde 4.500 kişilik bir artış yapacağız. Kasım sonuna doğru yetişecek. Bunu da düşünerek kale arkası kombinelerini daha uygun fiyatlı tuttuk. Satılmayan localar da var; 10 küsur tane.

Serdal Adalı Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim" - 5

"MAÇI BATUM'DA OYNAYACAĞIZ"

Hapoel Beer-Sheva maçını bir aksilik çıkmazsa büyük ihtimalle Gürcistan, Batum'da oynayacağız. Maç seyircili olacak. UEFA ile sözlü olarak görüşmemiz oldu. Gürcistan Futbol Federasyonu ile de görüşmemiz oldu, onlar da çok mutlu oldu bu durumdan.

"HÜSEYİN YÜCEL İLE ALACAK VERECEK KALMADI"

Hüseyin Yücel'le aramızdaki tüm hesabı kapattık, artık herhangi bir alacak verecek kalmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın hesaplarında yaklaşık 20 milyon euro borç olarak görünen tutarı, Hüseyin Yücel'le yaptığımız kira ve tribün isim hakkı anlaşmalarıyla kapatmış olduk.

"AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU MUAZZAM OLUR"

3 kulvarda oynamak bu kadroyu zorlayacaktır ancak Avrupa'da iddialı olmak için takviyeler yapacağız. Devre arasında durmayacağız, eksiklerimizi kapatacağız. Değişiklik yapacağımız pozisyonlar da olacak. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bir Başkan değil taraftar olarak, Türkiye Ligi şampiyonluğunu isterim. Avrupa Ligi şampiyonluğu muazzam olur onun da zamanı gelecek.

"ORKUN BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Orkun Kökçü takımın kaptanı, ne yapması lazım? Takımın hakkı yenirken uzakta mı dursun? Beşiktaş'ın hiçbir futbolcusu için küçük düşürücü şeyler söylettirmem. Orkun eleştirilebilir. Orkun zaten kendini en çok eleştiren kişi. Fakat iş küçük düşürmeye veya kişisele girerse kimse kusura bakmasın. Orkun, Beşiktaş'ın kaptanı. Bizim kırmızı çizgimiz. Orkun, geçen sezon Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından bir hafta boyunca ağzını bıçak açmadı. 'Nasıl böyle bir hata yaptım?' diyerek kendisini çok eleştirdi.

Serdal Adalı Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim" - 6

"RIDVAN A MİLLİ TAKIM'DA OLMALIYDI"

Rıdvan Yılmaz'ın A Milli Takım'a gitmesi gerekiyordu. Bu eleştirimi kendilerine de söyledim.

"SÖZLEŞMEMİZ 2 YILLIK"

Bu yaz bizim için 'beceremediler' dedikleri transferleri Ocak ayında yapacağız.Bu kadar adam yolla, hem yetişemedik... Dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar adam yollayıp, bu kadar isabetli transfer yapan az çıkar. Italiano ile de 2 yıllık sözleşmemiz var. Kendisi Beşiktaş'ı çok sevdi. Şampiyonluk yaşadıktan sonra bir yere gitmez.

YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor... Tüm takımlar iyi transferler yaptı. Marka değeri arttı. Futbol kulüpleri müthiş çalışmalar yapıyor, hepimiz müthiş borçların altına girdik. İşin üzücü olan tarafı bu kadar emek veriyoruz, para veriyoruz... Yayın ihalesinin çok daha yüksek rakamlara çıkacağına inanıyorum. Kanunen belki müsaade etmiyor kanunlar ama bunu almasak da olur. Havuzdan mı çıkarsınız? Diğer kulüpler de çıkar, Beşiktaş ile sınırlı kalmaz. Ben bu seneki ihaleden umutluyum. Eski rakamlar düzeyine geleceğine dair umutluyum. Federasyon başkanı da bizimle aynı fikirde. O da çalışıyor.

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