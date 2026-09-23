Serdal Adalı Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor’da siyah-beyazlıların gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transferlerden hakem kararlarına, Bankalar Birliği borcundan stat kapasitesine kadar birçok konuda konuşan Adalı, Hapoel Beer-Sheva maçının büyük ihtimalle Batum’da seyircili oynanacağını açıkladı. Devre arasında takviyelerin süreceğini belirten Adalı, “Orkun bizim kırmızı çizgimiz” dedi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da siyah-beyazlıların gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Transferde Vlahovic ve Trossard sürecinin perde arkasını anlatan Adalı, ocak ayında yeni hamlelerin geleceğini duyurdu. Hakem kararlarına sert tepki gösteren Adalı, Bankalar Birliği borcunun 52 milyon euroya düştüğünü belirtirken Hapoel Beer-Sheva maçının da büyük ihtimalle Batum'da seyircili oynanacağını açıkladı.
İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:
"ÖZEN ITALIANO İÇİN ÇOK ISRARCI OLDU"
Önder Özen ve bizimkilerin yaptığı teknik direktör listesinde üç isim ortaktı. Vincenzo Italiano da bu isimlerden biriydi. Hocanın avukatları da Napoli'yle anlaşacaklarını söyleyince başka isimlere yöneldik. Italiano'nun Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberini alınca Önder Özen, İtalya'ya gitti. Allah da işimizi rast getirdi, yüzümüze baktı. İki gün içinde anlaştık, aldık ve geldik. Önder Özen, Italiano konusunda çok ısrarcı oldu.Tüm planlamayı, kadro yapılanmasını Önder Özen'le yaptık. Anlaşmadan önce de Önder Hoca zaten Allah var, hazırlığını yapmıştı. Sergen Yalçın döneminde Eduard Graf çalışmaya devam etti, raporlarını, izleme sonuçlarını düzenli olarak yollamaya devam etti. Önder Özen göreve başladığında bana Graf'ın durumunu sordu. Çağır, görüşün dedim. O da bu sene çoğu transferde etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde Ocak ayında gündemimize gelebilecek oyuncularla ilgili bir toplantı yaptık. Eksikliklerimiz var. Listeler var. Italiano da bir çalışma yaptı.
"MAAŞINI ÖDEMEDİĞİMİZ BİR OYUNCU YOK"
Otuz dört oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Normalde kulüplerde, menajer gidip oyuncuyla görüşür ama bizde ben konuştum, yapmak istediklerimizi anlattık, onlara da mantıklı geldi. Bazılarına maaşının yarısını verip yolladık, bazılarına para vermedik. Bu sezon artık bizde oynamayan ve hala maaşını ödemediğimiz bir oyuncu kalmadı.
VLAHOVIC SÖZLERİ
Dusan Vlahovic'in bize gelmesinde hocamızın da Vincenzo Italiano olması avantaj oldu. Hocamıza "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim" dedim. İşin aslına bakacak olursak Vlahovic'in transferinde listeyi Italiano'yla paylaştığımızda Vlahovic'in ismini görünce zaman alacağını düşündü. Tabii Italiano hocanın bizde olması muazzam bir avantaj oldu. Teklif vermeyen kulüp kalmadı Dusan'a. Juventus son haftaya kadar masadan kalkmadı. Zaman aldı ama ben çok umutluydum geleceğinden.
NICOLAS RASKIN AÇIKLAMASI
Nicolas Raskin'i üç transfer dönemidir kadromuza katmak istedik ancak her seferinde son anda bir sorun çıktı. Son görüşmelerin olduğu gün de maçı vardı ve oynatıldı. Transferin yetişip yetişmeyeceğini düşündük ama olmadı.
"BÜTÜN OYUNCULARA KEFİLİM"
Trossard için geçen sene de son dakikaya kadar uğraşmıştık. Arsenal artık bu sene bu işin peşini bırakmayacağımı anladı. Gördüğünüz oyuncular normal bir sezonda transfer edilmedi; Dünya Kupası'nda olmaları işimizi çok zorlaştırdı. Beşiktaş'taki bütün oyuncuların adamlıklarına %100 kefilim.
"EN ZORLU FİKSTÜR BİZDE"
Niyeyse 2-3 senedir en zorlu fikstür bize geliyor. Geçen sene de gittik en zorlu numarayı çektik. Kısmetsizlik. Lig fikstürü torbadan çekiliyor, bizim kısmetsizliğimiz.