Bu sezon 6 golümüz iptal edildi. Kimsenin itiraz edemeyeceği goller iptal edildi. 8 gol atan takım var, bizim 6 golümüz iptal edildi. O maçlardan birini alsak zaten lider olacaktık. 30. dakikadaki penaltıyı ver, ondan sonra denge sağlamak için uğraşma. Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor fikri oluştu bizde artık. Bu şekilde gidersek hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra oturur hep beraber üzülürüz.

İki yılda bir seçim yapılması bana çok mantıklı geldi. Divanla oturduğumuzda da 'Bunu iki yıla indirelim; bir başkan iki yılın sonunda bir şeyler yapıp başarılı olursa devam eder.' dedim. Tüzük değişikliği yaparak başkanlık süresini 2 yıla indirmek ve yönetim kurulu listesini artırmak istiyorduk, olmadı. Dikilitaş'ın da temel atma törenini seçimden sonraya bıraktık.

Sahadaki kadronun dokuz oyuncusu yeni, zaman zaman bu sayı on oluyor; hoca da yeni. Sıkıntılı bir dönem geçireceğimizi düşünüyordum. 'Milli maç arasına kadar fazla yara almadan gelebilirsek işimiz çok daha kolaylaşır.' diyorduk. Geçirdiğimiz altı hafta, hem oyun hem de uyum açısından beklediğimin üstünde oldu. Beşiktaş, bu milli aradan sonra çok daha iyi olacak.

MHK SÖZLERİ

Mevcut MHK ile niye bu kadar zorluyorlar anlamış değilim. Federasyon yurt dışından hakem hocası getirdi. Federasyonun yaptığı iyi işleri söylemekten vakit kalmıyor. Her maçtan sonra hakem konuşmaktan memnun değiliz.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

VAR bize maalesef yok. Yayıncı kuruluştaki pozisyonları VAR'a gönderen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar var. Derbide Vlahovic'i gösterdikleri pozisyonda 'Rakip oyuncunun görüntüleri yok mu?' diye sordum. 'O sırada yönetmen başka bir şey çekiyormuş' dediler.

BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Başkan olduğumda Bankalar Birliği'ne yaklaşık 120-130 milyon euro borcumuz vardı. Şu an bu borç 52 milyon euro seviyesinde. 2025'te ödediğimiz faiz 50 milyon euroydu. Şu an istersek Bankalar Birliği'nden çıkabiliriz. Yeni görev süremizin sonuna geldiğimizde borçlanmayı durdurup kademeli olarak azaltacağımız bir noktaya geleceğiz.

SPONSORLUK SÖZLERİ

Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Dün akşam 'Basketbolda neden sponsor yok?' diye sordular. Maalesef bizim camiada bu iş olmuyor; kapısını çalmadığımız kimse kalmadı. Rahmi Bey'in dışında el atan da yok.

"KASIM SONU KOLTUKLAR YETİŞECEK"

Tüpraş Stadyumu'nda kapasiteyi artırmak için bir çalışmamız var. Kuzey ve Güney tribünlerinde 4.500 kişilik bir artış yapacağız. Kasım sonuna doğru yetişecek. Bunu da düşünerek kale arkası kombinelerini daha uygun fiyatlı tuttuk. Satılmayan localar da var; 10 küsur tane.