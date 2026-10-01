Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, kendi adına açılan hesabı yakın çevresini kontrol altında tutmak için kullandırdığını açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliğinin PFDK'ye sevk ettiği 448 kişiden biri olan Daltaban, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TFF tarafından PFDK'ye sevk edildiğimin açıklanması ve tarafıma bildirim yapılması nedeniyle avukatlarım marifetiyle yasal yollara müracaat edecek olmakla beraber kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma karanı aldım. Yaklaşık beş yıl önce kendi adıma açtığım resmi bahis hesabı, yakın çevremde futbola ilgi duyan gençlerin kontrollü ortamda eğlenmesi amacıyla açılmış ve kullanılmıştır. O dönemde gençleri illegal bahis ortamından koruyup, konuyu kumar anlayışından çıkarıp, asla kazanılan tutarın çekilmeyeceği kuralıyla küçük tutarlarla sınırlı bir eğlence olmasını sağlamayı hedeflemiştim. Dolayısıyla kazanılması olası kazançlar pilav üstü döner alacak bedele ulaşmamış kupon tutarları da simit parası seviyelerinde kalmıştır. Bu hesaptan çok az sayıda işlem yapılmış olmakla beraber, sevk evrakında belirtildiği gibi işlemlerin toplam tutarı 2 bin 500 lirayı bulmamış ve bu kuponlarda tek bir Beşiktaş maçı dahi yer almamıştır."