Jose Mourinho’ya Arda Güler tepkisi: Jorge Valdano, Atletico Madrid derbisindeki kararını sert sözlerle eleştirdi
Real Madrid’in Atletico Madrid’e 2-1 mağlup olduğu derbide Arda Güler’in 54. dakikada oyundan alınması tartışma yarattı. Real Madrid efsanesi Jorge Valdano, Jose Mourinho’nun tercihine tepki göstererek milli futbolcunun sahada kalması gerektiğini söyledi: “Ben onu sahada tutardım.”
İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid, Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan Madrid derbisini ev sahibi Atletico Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo ve 59. dakikada Jonathan David kaydetti. Real Madrid'in tek golü ise 89. dakikada Antonio Rüdiger'den geldi.
KIRMIZI KARTIN KURBANI OLDU
Real Madrid'de Dean Huijsen, 52. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, kırmızı kartın hemen ardından 54. dakikada oyundan alındı ve yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı.
Sabah'ın aktardığına göre, bu tercih Real Madrid efsanesi Jorge Valdano'nun tepkisini çekti.
"ÇOK ERKEN OYUNDAN ALDI"
Valdano, Real Madrid'in hücumdaki etkisizliğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Mourinho, Vinicius'u çok erken oyundan aldı ve bu oyuncuya yönelik bir uyarı. Formu düşük. Metropolitano'da özellikle zorlanıyor. Mbappe de etkili değildi ve bu daha şaşırtıcı. Top Arda Güler'in ayağına gelene kadar Real Madrid'de bir netlik yoktu ve o da ilk değişikliklerden biri oldu. Ben onu sahada tutardım."