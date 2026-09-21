"ÇOK ERKEN OYUNDAN ALDI"

Valdano, Real Madrid'in hücumdaki etkisizliğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho, Vinicius'u çok erken oyundan aldı ve bu oyuncuya yönelik bir uyarı. Formu düşük. Metropolitano'da özellikle zorlanıyor. Mbappe de etkili değildi ve bu daha şaşırtıcı. Top Arda Güler'in ayağına gelene kadar Real Madrid'de bir netlik yoktu ve o da ilk değişikliklerden biri oldu. Ben onu sahada tutardım."