Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve yarışı: Manchester City, Barcelona, Dortmund, Roma ve Monaco liderlik koltuğunda
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde hafta sonu birbirinden kritik karşılaşmalar oynandı. Manchester City, Barcelona ve Borussia Dortmund yollarına kayıpsız devam ederken Serie A'da Roma, Ligue 1'de ise Monaco zirvede yer aldı. Avrupa'da liglere UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle 2 hafta ara verilecek.
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.
Premier Lig'de Manchester City, LaLiga'da Barcelona, Bundesliga'da Borussia Dortmund, Serie A'da Roma, Ligue 1'de Monaco puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle liglere 2 hafta ara verilecek.
CITY 5'TE 5
Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, konuk ettiği Sunderland'i 5-3 mağlup ederek milli araya 5'te 5'le galibiyetle zirvede girdi.
Arsenal ise deplasmanda milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton'a 3-0 mağlup olarak sezona 4'te 4 galibiyetle başladıktan sonra ilk yenilgisini aldı.
Hull City, deplasmanda Newcastle United'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Premier Lig'in ilk 4 haftasında ikişer galibiyet ve beraberlik alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu sonuçla 5. hafta maçının ardından 8 puanda kaldı.
Liverpool ise deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in ilk 5 haftasının ardından Manchester City, 15 puanla milli araya zirvede girerken son şampiyon Arsenal ise 12 puanda kaldı.
BARCELONA KAYIPSIZ
LaLiga'nın 7. haftasında Barcelona, Raphinha'nın "hat trick" yaptığı maçta deplasmanda Sevilla'yı 3-1 yenerek 7'de 7 yaptı ve milli araya kayıpsız lider girdi.
Derbi maçta Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Maçın 52. dakikasında Real Madrid'in defans oyuncusu Dean Huijsen, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 54. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonuçla Real Madrid, 7. hafta maçlarının ardından 15 puanda kalarak lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü. Atletico Madrid ise puanını 16'ya yükseltti.
Ligin 7. haftasının ardından Barcelona, 21 puanla zirvedeki yerini korudu. Atletico Madrid ve Real Betis 16'şar, Real Madrid ise 15 puan topladı.