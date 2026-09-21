



DORTMUND ZİRVEDE



Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve milli araya zirvede girdi.



Sezona 3'te 3 ile başlayan Freiburg ise deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı ve bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.



Son şampiyon Bayern Münih'te Harry Kane, Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.



33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Bayern'in Union Berlin ile oynadığı 4. hafta maçında attığı ilk golle önceki rekorun sahibi Dieter Müller'den 30 maç daha hızlı şekilde 100 gole ulaştı. Müller, aynı sayıya Köln formasıyla 129 maçta erişmişti.



Kane'in 2 gol attığı maçta Bayern Münih, konuk ettiği Union Berlin'i 7-0 mağlup etti. Michael Olise ise maçta "hat trick" yaptı.



Bu sonuçla Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 4 haftasında 10 puan toplarken Kane ise ligde forma giydiği 98 maçta 101 gole ulaştı.



Ligde 4'te 4 yapan Borussia Dortmund, 12 puanla zirvede yer alırken Bayern Münih ve Freiburg ise 10'ar puan elde etti.