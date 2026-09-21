Beşiktaş maçında uzaktan çektiği sert şutla fileleri havalandıran Orban, Galatasaray karşısında hat-trick ile yıldızlaşan Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile 7'şer golle listenin en üstünde yer alıyor.

1. LİG'DE IHEANACHO ZİRVEDE

Kelechi Iheanacho ise 1. Lig'de sergilediği etkili performansla öne çıktı. Nijeryalı futbolcu, kaydettiği 11 golle krallık yarışının ilk sırasında yer aldı.

Böylece Süper Lig ve 1. Lig'in gol krallığı listelerinde zirve, aynı ülkenin iki futbolcusunun oldu. Gift Orban ile Kelechi Iheanacho'nun performansı, Nijeryalı oyuncuların Türkiye liglerindeki golcü kimliğini bir kez daha ortaya koydu.