Türkiye’de gol krallığına Nijerya damgası: Süper Lig’de Salah ve Orban, 1. Lig’de Iheanacho zirvede
Türkiye’nin en üst iki futbol liginde Nijeryalı golcülerin üstünlüğü dikkati çekti. Gift Orban, Süper Lig’de attığı 7 golle krallık yarışının zirvesine yerleşirken Kelechi Iheanacho da 1. Lig’de kaydettiği 11 golle ilk sırada yer aldı.
Türkiye'de profesyonel futbolun en üst iki ligindeki gol krallığı yarışına Nijeryalı oyuncular damga vurdu.
Süper Lig'de Gift Orban, sezonun ilk bölümünde rakip fileleri 7 kez havalandırarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
ORBAN KOLTUĞU PAYLAŞIYOR
Amed Sportif'in golcüsü Gift Orban, Süper Lig gol krallığı yarışında zirveyi Muhammed Salah ile paylaşıyor.
Beşiktaş maçında uzaktan çektiği sert şutla fileleri havalandıran Orban, Galatasaray karşısında hat-trick ile yıldızlaşan Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile 7'şer golle listenin en üstünde yer alıyor.
1. LİG'DE IHEANACHO ZİRVEDE
Kelechi Iheanacho ise 1. Lig'de sergilediği etkili performansla öne çıktı. Nijeryalı futbolcu, kaydettiği 11 golle krallık yarışının ilk sırasında yer aldı.
Böylece Süper Lig ve 1. Lig'in gol krallığı listelerinde zirve, aynı ülkenin iki futbolcusunun oldu. Gift Orban ile Kelechi Iheanacho'nun performansı, Nijeryalı oyuncuların Türkiye liglerindeki golcü kimliğini bir kez daha ortaya koydu.