-°C
CANLI YAYIN

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi çifte müjde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi çifte müjde

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Folcarelli ve Batagov, yeniden topla çalışmalara başladı. İki oyuncunun Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17.00'de gerçekleştirdiği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından mobilizasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi çifte müjde - 1

İKİ OYUNCUDAN SEVİNDİREN HABER

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Folcarelli ve Batagov'un yeniden topla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. İki oyuncunun Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak. İki oyuncunun da milli arada tamamen takıma dönmesi bekleniyor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Osimhen talebini iletti: O maçta oynamak istiyor!Osimhen talebini iletti: O maçta oynamak istiyor! OSİMHEN TALEBİNİ İLETTİ: O MAÇTA OYNAMAK İSTİYOR!

Bordo-mavililerde yeni hoca gelişmesi! Şenol Güneş iddiası ve Stefano Pioli ismi gündemi ısıttı
Sonraki Haber
Bordo-mavililerde yeni hoca gelişmesi! Şenol Güneş iddiası ve Stefano Pioli ismi gündemi ısıttı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın