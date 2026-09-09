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FootballRanked 'En İyi 50'de Victor Osimhen zirvede: Süper Lig'den 10 oyuncu listede üst sıralarda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FootballRanked 'En İyi 50'de Victor Osimhen zirvede: Süper Lig'den 10 oyuncu listede üst sıralarda

FootbalRanked'ın hazırladığı "5 büyük lig dışındaki en iyi 50 futbolcu" listesine Süper Lig'den yıldızlar damga vurdu. Türkiye'de forma giyen 10 futbolcu listede yer almayı başardı. İlk 5 sırada ise Türkiye'den 3 isim yer alıyor. İşte detaylar...

FootballRanked verilerine göre Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında mücadele eden futbolcuların sıralandığı "En İyi 50 Futbolcu" listesi yayımlandı. Listede Türkiye'den birçok önemli isim üst sıralarda yer aldı.

FootballRanked 'En İyi 50'de Victor Osimhen zirvede: Süper Lig'den 10 oyuncu listede üst sıralarda - 1

VICTOR OSIMHEN ZİRVEDE

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sıralamada 1. sırada gösterildi. Nijeryalı santrfor böylece 5 büyük lig dışında forma giyen futbolcular arasında listenin zirvesine yerleşti.

FootballRanked 'En İyi 50'de Victor Osimhen zirvede: Süper Lig'den 10 oyuncu listede üst sıralarda - 2

YENİ TRANSFERLER LİSTEDE YOĞUN

Osimhen'i ligin yeni hücumcularından Leandro Trossard 2. sırada takip ederken Mohamed Salah 5. sırada yer aldı. Mason Greenwood ise listenin 20. basamağında gösterildi.

Beşiktaş takımının kaptanı Orkun Kökçü ise listenin 26. sırasında kendine yer buldu. Galatasaray'da 4. yılını geçiren Davinson Sanchez ise Orkun'un hemen ardından 27. sıradan listeye girdi.

Ligimize yeni katılan diğer transferlerden Galatasaraylı Rafael Leao 26. Fenerbahçe'nin yeni stoperi Nathan Ake ise 33. sırada yer aldı.

İşte Süper Lig'ten listede yer alan 10 futbolcu...

  • 1- Victor Osimhen
  • 2- Leandro Trossard
  • 5- Mohamed Salah
  • 20- Mason Greenwood
  • 25- Orkun Kökçü
  • 26- Rafael Leao
  • 27- Davinson Sanchez
  • 33- Nathan Aké
  • 41- Emmanuel Agbadou
  • 47- Wilfried Singo
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#Victor Osimhen #Mohamed Salah #Mason Greenwood
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