ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Shelton, Alcaraz'ı 4 saat 28 dakikada yendi
Giriş Tarihi:
ABD Açık'ta Ben Shelton, turnuva tarihinin en geç sona eren maçında Carlos Alcaraz'ı 5 set sonunda mağlup ederek yarı finale yükseldi.
New York'ta düzenlenen sezonun son grand slam tenis turnuvasının 10. gününde, tek erkeklerde ABD'li Ben Shelton (8) ile geçen yılın şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz (2) karşı karşıya geldi.
Arthur Ashe kortunda oynanan ve 4 saat 28 dakika süren mücadelede Shelton, Alcaraz'ı 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 ve 7-6'lık setlerin ardından 3-2 mağlup ederek yarı final biletini aldı.
TARİHİ MAÇTA REKOR
4 saat 28 dakikalık epik maç New York yerel saatiyle 03.33'te tamamlanandı. Karşılaşma, ABD Açık tarihinin en geç sona eren maçı olarak kayıtlara geçti.
Ben Shelton, yarı finalde vatandaşı Frances Tiafoe ile karşılaşacak.
#Carlos Alcaraz